Egy hét az omikronnal: a Wizz Air és a hazai rendezvényszervezők már nyögik a hatását

Múlt hét vége óta az omikron-variáns foglalkoztatja a világot. Egyelőre nem sok biztosat lehet róla tudni, de számos ország már beutazási korlátozásokat rendelt el a variánssal leginkább érintett afrikai országokból, és számos légitáraság újabb foglalásain már meg is látszik az új variáns hatása.

Remegő szárnyak külföldön

Az EasyJet már napokkal ezelőtt arról számolt be, hogy az omikron köztudatba robbanása óta megcsappantak náluk az új, közeli időpontokra szóló foglalások, mivel az utasok elkezdtek attól tartani, hogy az új variáns miatt hamarosan világszerte egyre több és keményebb utazási korlátozást vezetnek be.

A vállalat ezzel együtt még mindig azzal számol, hogy jövő nyárra már tényleg a pandémia előtti időszak forgalmát fogják megközelíteni az utasszámaik. Johan Lundgren, a cég vezérigazgatója az ünnepi szezont leszámítva "kemény télre" számít ugyanakkor, és persze kiemelte azt is, hogy összességében még túl korai lenne az omikronnak a szegmensre gyakorolt hatásait becsülgetni.

Azt is elmondta, az új foglalások megtorpanásán túl utazás-lemondási hullámot egyelőre nem tapasztalnak a már korábban intézett foglalásoknál, inkább azt kezdték el észrevenni, egy az utasok a decemberi jegyeiket áttetetik 2022 elejére. És egyelőre jellemzően olyan foglalásokat módosítanak, melyek a szárazföld belsejébe szólnak, a tengerparti célpontokba irányuló utak nagyjából érintetlenek maradtak - az omikron-aggodalom még nem erősebb, mint a szürke télből a napsütötte bícsre való menekülés vágya.

Védőruhát viselő utas érkezik a sydneyi repülőtérre 2021. november 29-én. Az előző hét végén jelentették be, hogy elkezdett terjedni az új koronavírus-variáns, az omikron.

Az amerikai légitársaságok a cikk elkészültéig nem jelentettek visszaeséseket, sőt, nem változtattak a betervezett kapacitásukon, mely most a UBS bank elemzése szerint a 2019-es decemberi szint 87 százalékán áll, januárra pedig eléri a '19-es január 92 százalékát - legalábbis az aktuális várakozások szerint.

Friss fejlemény, hogy az USA járványügyi hivatala utasította őket: a november 29-i utazásoktól kezdve küldjék be az összes olyan utasuk nevét és kontaktinformációját, akik a megelőző két hétben a tiltólistákra felkerült dél-afrikai országok bármelyikében tartózkodtak.

A karácsonyi szezon miatt érzett aggodalom, és a visszapattanás visszavergődéssé lassulása miatt érzett iparági aggodalom azonban globális méretű. A Fitch Ratings csökkentette is az idei és a jövő évre vonatkozó globális utasszám-előrejelzését - bár ezt nem az omikron miatt tették meg, az intézkedés még júliusi. Mondhatni, őket nem győzte meg a járvány nyári, szezonális visszaszorulása. Az akkori, felülvizsgált előrejelzésükben a csökkentés egyik okaként pontosan a lehetséges új vírusvariánsok felbukkanását nevezték meg.

Azon országok, ahol nagy a belföldi repülési piac - vagyis logikusan a legnagyobb országok, ahol még elég pénz is van a repülésre - például az USA, Kína és Oroszország, egyértelműen sokkal jobban védettek az esetleges jövőbeli nemzetközi lezárásokkal szemben. Sok múlik azon is, hogy egyes országok milyen korlátozásokat vezetnek be. A Kayak nevű jegyfoglaló-oldal statisztikái szerint például a nemzetközi utazásokra irányított keresések száma csak 5 százaléknyit esett az USA-ban vasárnap, míg Nagy-Britanniában ez az esés aznap 26 százalékos volt. A szigetország persze hamar lépett, és szigorított a beutazási követelményeken. Valószínűnek tűnik - mondjuk ezt már mi - hogy új szigorítások hatására az amerikai utazók is sokkal jobban elbizonytalanodnak majd. Mindenesetre az omikron hétfőn megérkezett az USA-ba is.

A Wizz Air már ritkítani kényszerül

Ami a hazai diszkont légitársaságot illeti: már a Wizz Air is érzi az új vírusvariáns negatív hatásait. Lapunknak küldött válaszlevelében a vállalat arról számolt be, hogy általában a növekvő esetszámoknak és az emiatt több országban újra bevezetett korlátozások miatt látják a közeljövőre irányuló foglalások számának csökkenését, ám bizonyos országokban már konkrétan az omikron variáns megjelenéséből következő keresletcsökkenés miatt kellett járatszámot csökkenteniük. Izraelben, az Egyesült Királyságban és Marokkóban volt eddig szükség erre a lépésre. A cég ezzel együtt továbbra is bizakodó a karácsonyi időszakkal kapcsolatban.

A Wizz Air ugyan nem indít járatokat az omikron miatt több ország által vörös listára tett afrikai országokba, viszont Egyiptomban több reptérre is repülnek Wizz Air gépek, és Egyiptom az egyik olyan ország, ahol jellemzően át szoktak szállni egy másik gépre azok az utasok, akik más afrikai országokba utaznak, illetve azokból térnek vissza, köztük a vöröslistázottakkal. Külön intézkedés azonban nem volt szükséges a cég Egyiptomban megforduló gépein, és egyelőre nincs is életben náluk olyan protokoll, amely szerint külön elbánásban kell részesíteni az omikron-variánssal fertőzött utasokat. Közlésük szerint eddig arra sem volt példa, hogy egy ilyen fertőzöttől meg kellett volna tagadni a felszállást.

"A légitársaság eddig sem vizsgálta, ki fertőzött és ki nem, így ilyen alapon eddig se tagadhatta meg a beszállást és utazást utasaitól. A helyi szabályoknak megfelelően ellenőrizzük az utazáshoz szükséges iratokat, így amennyiben azok rendben vannak, engedélyezzük a fedélzetre lépést"

- írták.

Utazási irodák: már az új mutáns előtt is máshogy foglaltak az emberek

"Az omikron-variáns megjelenésének hatása külön nem érezhető egyértelműen. Azt, hogy viszonylag későn, nem sokkal az utazás előtt foglalnak az utazók, már hónapok óta tapasztaljuk. Nagyon sok kérdést tesznek fel az utazási irodák munkatársainak a beutazási szabályokkal kapcsolatban. Fontos ugyanakkor, hogy a karácsonyi-szilveszteri időszak közeledtével a tavalyi évhez képest többen érdeklődnek, többen utaznak"

- felelte érdeklődésünkre a Magyar Utazási Irodák Szövetsége.

A MUISZ adatai szerint ráadásul egyes esetekben inkább a helyhiány okoz újabban - nyilván kellemesebb - problémát. Az ilyenkor megszokott egzotikus úti célok mellett az Egyesült Államok november eleji nyitásának hatására ugyanis az USA-ba, elsősorban New Yorkba szervezett utazásokat ismét keresik és foglalják, de nemcsak itthonról, hanem Európából és az Egyesült Államokból is sokan foglaltak és foglalnak ezekre a helyszínekre, így helyek már csak korlátozottan, és a kiemelt időszaknak megfelelő árakon, tehát drágábban állnak rendelkezésre.

Kiemelték még Dubajt, ami egyébként is keresett a téli időszakban, de most további komoly vonzerőt jelent szerintük az október 1-től 2022. március 31-ig tartó Expo. Aztán többen keresik és foglaltak utazást Mauritiusra és a Seychelle-szigetekre, de keresett Dominika, a Maldív-szigetek és Egyiptom is. Utóbbi kettő esetében további felfutásra számítanak, most, hogy a friss megállapodások szerint elfogadják beutazáskor a magyar védettségi igazolást.

A téli időszakban hagyományosan kedvelt számos úti cél, mint például Bali, Thaiföld és Indonézia azonban egyelőre hiányzik a hazai irodák kínálatából, tették még hozzá.

Omikron-ijedtség híján is elmondható azonban, hogy az év végi utazásokhoz köthető bevételek jó, ha elérik a 2019. évi azonos időszak forgalmának 30-40 százalékát.

Ezek tehát a távolabbi úticélok - nagy kérdés viszont, hogy mi lesz a szomszédos országokkal, hiszen a téli szezon nemcsak a tengerparti felolvadás, hanem a síelés-hüttézés szezonját is jelenti, az utóbbit pedig a magyarok legszívesebben Ausztriában csinálják. Ott pedig már szigorítottak is, az országba csak az oltottak, a koronavírus-betegségen fél éven belül átesettek vagy az érvényes negatív PCR-teszttel rendelkezők utazhatnak be, antigén- és antitestteszt már nem elég. Omikronos fertőzöttjük is van már.

A MUISZ szerint egyelőre mind az irodák, mind a siklani vágyók feszülten várják, hogy milyen járványügyi intézkedéseket jelent be december 12-én alpesi szomszédunk. Annál is inkább, mert a tavalyi külföldi síszezon szinte teljesen kiesett, a semmivé lett forgalmat semmiképpen nem lehet pótolni. Az osztrák terepek után egyébként a magyar utazók kedvencei a szlovákiai, szlovéniai, franciaországi és olaszországi sípályák - a szövetség bízik benne, hogy ezekre a helyszínekre is mind többen tudnak az idei síszezonban Magyarországról utazni.

A szövetség egyébként azt is látja, hogy a járvánnyal kapcsolatos bizonytalanság hatására az utazni vágyók közül mind többen fordulnak utazási irodához, hiszen az utazási irodák munkatársai naprakész információkkal rendelkeznek, és az utazás ideje alatt folyamatosan "fogják az utazók kezét".

Befékeztek a rendezvények

Ahogy várható volt, a vendéglátó és rendezvényszervező szektor helyzete is nehezedik az omikron-ijedtség miatt. Nagy-Britanniában a pubok, éttermek és hotelek arról számolnak be, hogy elkezdték lemondani a foglalásokat a karácsonyi bulikra, téli céges csapatépítőkre.

Az Arora Group vezetője azt mondta a Guardiannek, hogy hoteleikben nem csak a rendezvénytermek foglalásait mondják vissza, de megsokasodtak a privát szobafoglalások visszamondásai is. Kiemelte, hogy a Heathrow, a Gatwick és a Stansted repterek közelében álló hoteljeikben is megsokasodtak a lemondások, mivel az utazók a karantén-szabályok további szigorításától tartanak.

Azért is különösen kedvezőtlen fordulat ez a rendezvényszervező és vendéglátó szektornak, mert nekik szintén nagyon fontos az ünnepi időszak, az itt befolyó pluszpénz óriási segítség számukra a jellemzően fukarabb, bevétel-hiányosabb január és február átvészeléséhez.

A Magyar Turisztikai Ügynökség azonban egyáltalán nem borúlátó. Érdeklődésünkre a következő választ küldték:

"A belföldi turizmus kiemelkedően teljesített az elmúlt hónapokban, és a rekord nyarat követően az októberi foglalások már a 2019-es, kiemelkedő számokat is meghaladták. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján az látszik, hogy a járványhelyzet romlásával és az év végi rendezvények elmaradásával megjelentek a lemondások is, de ezzel párhuzamosan új foglalások is érkeznek. A december továbbra is erős, az elmúlt egy hétben 8 százalékkal emelkedtek az előfoglalások. A megoldás a harmadik oltás."

Ők tehát optimisták, és ez abból a szempontból érthető is, hogy nem látszik fordulat a kormány jelenlegi járványkezelési politikájában. Orbán Viktor és a kormánypárti képviselők minden esetben az oltás fontosságát emelik ki, és a miniszterelnök múlt pénteki rádióinterjújában nagyon erősen kihangsúlyozta, hogy nem szeretne újabb zárást elrendelni. Arról beszélt, hogy ha a járványadatok engedik, a tavalyi kiskarácsony után idén nagykarácsony lesz.

Nem minden hazai szervezet osztja ugyanakkor az MTÜ optimizmusát a szegmensben. A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége már az omikron berobbanása előtt gyászos fejleményekre hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével közösen. A két szervezet múlt csütörtökön jelezte, hogy az egészségügyi ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények személyes jelenléttel történő megtartásának tiltása miatt megindult a lemondásullám ebben a szegmensben.

Azóta se lettek vidámabbak. Mostani érdeklődésünkre a MARESZ kifejtette, hogy ők is tapasztalják, hogy az utóbbi hetek romló járványügyi adatai és az omikron variáns megjelenése óta újra egyre nagyobb a bizonytalanság a rendezvényszektorban.

"Sorra mondják le az év végi rendezvényeket a megrendelők, a céges rendezvényállomány ismét drasztikusan egyik hétről a másikra bezuhant. Hasonló a helyzet az első covid hullámban tapasztaltakhoz, az év végére tervezett események 80 százalékát lemondták. Az események kevesebb mint 50 százalékát tervezik pótolni az online térben, melyek jövedelmezősége jóval alacsonyabb az élő rendezvényeknél. Az üzleti rendezvényeket érintő lemondások mellett az egészségügyi konferenciák teljes tilalma az őszi téli időszakban további milliárdos bevételkiesést jelent a rendezvényszervezőknek, szállodáknak, rendezvényhelyszíneknek."

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége azzal kerekítette ki mindezt, hogy az egészségügyi rendezvényekkel párhuzamosan már novemberben megkezdődtek a fővárosban és vidéken is a céges évzáró, karácsonyi, továbbképzési rendezvények lemondásai, és az egyéni, szabadidős céllal érkező vendégek foglalási kedvében is egy jelentős megtorpanás látható és a lemondások is nagymértékben elkezdődtek.

"Számos szálloda több tízmilliós várt bevételtől esik el december hónapban és sajnos még nem látjuk a végét. A járványügyi helyzet miatt nem csak a belföldi, hanem az osztrák, illetve német vendégérkezések és foglalások száma is jelentősen visszaesett. Jelenleg átlagosan 20-30 százalékos kihasználtságon állnak december hónapra a szállodák, amely sok esetben a fedezeti pontot is alig éri el."

A MARESZ és az MSZÉSZ is csak annyit tudott mindezek után mondani, hogy a szakma bízik abban, hogy december közepére tetőzik a járvány, és az év végétől, következő év elejétől újra felfutóban lesz a kereslet.

Ami Mészáros Lőrincet illeti

A leggazdagabb magyar érdekeltségbe tartozó Hunguest Hotels szállodalánc közlése végső soron mind az MTÜ optimistább, mind a fenti két szövetség pesszimistább álláspontját meg tudja erősíteni. Érdeklődésünkre közölték, hogy az elmúlt hetekben a Hunguest szállodáiban is nőtt a lemondások száma a koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt, főként a külföldi vendégek és a rendezvények esetében.

"Az ausztriai, csehországi és németországi szigorítások hatása jól érzékelhető a bükfürdői Hunguest Hotel Répce Goldban, a hévízi Hunguest Hotel Panorámában és a zalakarosi Hunguest Hotel Freyában. A nagy létszámú rendezvények lemondása, illetve átütemezése érzékenyen érinti az országos összehasonlításban is jelentős konferenciakapacitással bíró szállodáinkat, mint például a szegedi Hunguest Hotel Forrást vagy a tapolcai Hunguest Hotel Peliont"

- fejtették ki. Ez tehát a negatív oldal. Pozitív viszont, hogy ők egyelőre nem találkoztak sok lemondással a belföldi, szabadidős céllal utazóknál, bár józanul hozzátették, hogy ez természetesen bármikor változhat a járványügyi helyzet alakulásának függvényében. Mivel az ünnepi szezonban főként a szabadidős céllal utazó belföldi vendégek választják szállodáikat, a karácsonyi-szilveszteri időszak foglaltsága a koronavírus-járvány kitörését megelőző évekéhez hasonló.