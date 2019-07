Aggasztó pillanatkép a hazai egészségügy fő problémájáról

Nem is olyan régen a gazdasági kérdésekben az Alapblog oldalon gyakran publikáló Vakmajom a Facebook-oldalán osztott meg egy képet a Fejér megyei kórház álláshirdetéseiről, amely arról árulkodik, hogy rengeteg osztályról hiányoznak a szakorvosok. A tény már önmagában is megdöbbentő, a helyzetet viszont elkeserítőbbé teszi, hogy nem egy világvégi kisváros kórházába nehéz szakembert találni, hanem egy jól frekventált, megyeszékhelyen működő intézménybe.

Ebből kiindulva lettünk kíváncsiak arra, hogy mi a helyzet a más megyeszékhelyeken működő központi kórházakban, így végigböngésztük az intézmények álláshirdetéseit. Vizsgálódásunk nyomán jól kirajzolódik: a szakorvoshiány főként a nyugat-magyarországi régiót sújtja, melynek hátterében a magasabb fizetéssel kecsegtető szomszédos Ausztria is szerepet játszhat.

Van, ahol a még a székesfehérvárinál is rosszabb a helyzet, hiszen a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 25 szakorvos hiányzik, a kaposváriban és a tatabányaiban pedig 24-24. (szerk.: az ábrán a buborékok fölé húzva a kurzort, láthatóvá válik, hány szakorvost keresnek a vizsgálódásunkba bevont intézmények.)

Feltűnő volt még az is, hogy a Fejér megyei intézményhez hasonlóan több helyen is kerestek nem egészségügyi alkalmazottat: karbantartót, szerelőket, takarítókat. Vagyis a probléma bizonyos helyeken nemcsak a betegellátást lassítja és teszi nehezebbé, de a megfelelő kórházi körülmények biztosítását, a mindennapos működést is. Mind közül a legérdekesebb állást a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oldalán találtuk, itt ugyanis 6 hónapos határozott időre keresnek cukrászt.