Eldőlt, milyen szlogenekkel vágnak neki a kampánynak Márki-Zay Péterék 

Márki-Zay Péter a Spirit FM Aktuál című reggeli rádióműsorában árulta el, hogy két szlogenben is megállapodtak az együttműködő ellenzéki pártok - írja az atv.hu.

Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Mohai Balázs) Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje szerint a választáson való győzelem csak akkor fog menni, ha mindenki beáll a sorba és közös erővel küzd, és ha azt látja, hogy bárki el akarja buktatni az ellenzék esélyeit, akkor szóvá fogja tenni.

Márki-Zay Péter mint elmondta, a program 90 százalékában megállapodtak a pártok, és azt szeretné, ha a 10 százalékot azok is elfogadnák. Szerinte a pénz is megvan, és úgy gondolja, hogy január elsejével egy egyébként is tervezett kampány elindult. Az arculatot is jóváhagyták és a szlogen is megvan, az egyik az, hogy

„Legyen Magyarország mindannyiunké”,

a másik pedig, hogy

„Egységben Magyarországért”.

(atv.hu)