Elképesztő drága az autópálya-matrcia, de sokan vettek belőle

A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy a tavalyi évre vásárolt éves matrica-mennyiség 60 százalékát még nem vették meg a közlekedők. Kiemelték, hogy akik 2025-ben is éves e-matricában gondolkodnak, azoknak már csak január 31-ig van idejük a jogosultság beszerzésére, mert a tavalyi éves matricák érvényessége pénteken lejár. Jelezték ugyanakkor, hogy a NÚSZ Zrt. tapasztalatai szerint ezt nagyon sokan hagyják az utolsó pillanatra: míg 2023-ban mintegy 245 ezer, 2024-ben 267 ezer darab éves jogosultságot vettek a közlekedők január utolsó két napján.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!