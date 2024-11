Elkerüli a magyar gazdaság a krachot, de – ennek aligha tapsikol majd Nagy Márton

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A jegybanki alapkamat a gyenge növekedési és kedvező inflációs adatok ellenére az év második felében nem csökkent tovább olyan ütemben, mint amire a piac előzetesen számított. A Magyar Nemzeti Bank vélhetően decemberben is a tartás mellett dönt majd, így az évet 6,50 százalékos alapkamattal zárhatjuk. Ez a kamatszint már nem lóg ki a régiós kamatok közül, ami csökkenti a jegybank mozgásterét. Amennyiben a feltételek nem romlanak, jövőre folytatódhat az alapkamat óvatos csökkentése, az irányadó ráta 2025 végére 5,50 százalék lehet.

A legnagyobb problémát az általános bizalomhiány jelenti. A fogyasztói- és az üzleti bizalmi indexek is azt mutatják, hogy a gazdasági szereplők a kilátásaikat tekintve összességében pesszimisták. Emiatt kevesebb a beruházás és csökken az építőipar teljesítménye. Az építőiparban az új szerződések volumene is már inkább enyhén lefelé tartó tendenciát mutatott az elmúlt hónapokban két év stagnálás után. A következő években ugyan jelentős, elsősorban az autóiparhoz kapcsolódó beruházásoknál indulhat el a termelést, ám a járműgyártás jelenlegi helyzete miatt egyelőre bizonytalan, mennyire tudják majd kihasználni a cégek a tervezett kapacitásokat.

Kedvezően indult az idei év a magyar gazdaság számára, ám a második, és főleg a harmadik negyedév letörte az év eleji optimizmust. Az Erste elemzőinek várakozása szerint jelenleg 0,5 százalék körüli éves GDP-növekedés lehet reális 2024-re. A vártnál lényegesen gyengébb idei bővülés hatással lesz a gazdaság jövő évi teljesítményére. Ez, kiegészülve a stagnáló, visszafogott külső környezettel, valamint a továbbra is bizonytalan gazdasági kilátásokkal, összességében 2 százalék körüli GDP-növekedést eredményezhet 2025-ben – hangzott el az Erste sajtótájékoztatóján.

