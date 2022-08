Elkeserítő, mivel kell megküzdeniük a magyar nyugdíjasoknak

Egészen brutális adatokat közölt kedden reggel a Központi Statisztikai Hivatal az árak alakulásáról, az infláció mértéke a várt 13 százaléknál jóval magasabb lett, 13,7 százalék. A helyzet pedig még rosszabb lesz az előttünk álló hónapokban, ám, hogy végül hol áll meg a mutató, milyen szinten fog tetőzni, azt egyelőre nagy bizonytalanság övezi. Főleg azért, mert a rezsicsökkentés megvágása, az üzemanyag-ársapka kedvezményezetti körének a szűkítése további felhajtóerőt jelent.

Nagyon nehéz idők jönnek. Fotó: Depositphotos Nagyon nehéz idők jönnek. Fotó: Depositphotos

Bár a társadalom legidősebb rétegét például az üzemanyag-ársapka várható fokozatos kivezetése, későbbi eltörlése közvetlenül ugyan nem érintheti, a 480 forintnál magasabb piaci ár be fog gyűrűzni az élelmiszerek árába. Ez a termékkör pedig a nyugdíjasok fogyasztói kosarában sokkal nagyobb súllyal szerepel, mint az általános indexben.

Hogy már a mostani helyzet is jobban terheli a nyugdíjasokat, azt jól mutatja, hogy immár második hónapja magasabb a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számolt infláció, mint az általános index. Utóbbi 13,7 százalékos mértékével szemben a legidősebbek inflációja 13,8 százalékos lett júliusban.

Hasonló trend egyébként legutóbb a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság idején volt megfigyelhető, akkor 2020. márciusától 2021. februárig olykor akár lényegesen magasabb volt a nyugdíjasok inflációja.

A mostani 13,8 százalékos infláció már olyan mértékű, hogy teljesen elvitt mindenféle nyugdíjasoknak adott emelést, kiegészítést, pluszjuttatást. Az év eleji 5 százalékos emelést most júliusban követte egy 3,9 százalékos korrekció, ennek és a friss adatnak az ismeretében a nyugellátások már több mint 4 százalékos reálértékvesztést mutatnak.

Ez alapján nem kétség, hogy rettentő kemény hónapok várnak a nyugdíjasokra, hacsak nem dönt úgy a kormány, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel novembernél előbb újfent korrigálja az ellátásokat.

Ugyan erre elvileg legkorábban szeptemberben lenne lehetősége, amikor visszatér a kormány a nyári szabadságáról, a gyakorlatban láthatjuk, hogy rendeleti úton kényük-kedvük és szükség szerint avatkozhatnak be piaci folyamatokba, akár fél órás határidővel is. Egy dolog azonban biztos, ezt a korrekciót a kormány nem tudja megúszni néhány százalékos kiegészítéssel, könnyen előfordulhat, hogy az akár 5-6 százalék is lehet. Igaz, a június végi előrejelzése szerint a Magyar Nemzeti Bank 11-12,6 százalék közötti éves inflációt várt, ám ezt a szeptember végén megjelenő jelentésében szinte biztos, hogy felfelé fogja módosítani az üzemanyag-ársapka szinte biztosra vehető fokozatos kivezetése, valamint a rezsicsökkentés már augusztus 1-jétől ketyegő módosítása miatt. Így akár 13-15 százalékos éves fogyasztóiár-index sem kizárt, ami jelentős költségvetési forrásigényű nyugdíj-korrekciót eredményezhet az amúgy is kifeszített és forráshiányos büdzsében.