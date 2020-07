Ellentmondásos adatok jöttek az amerikai munkaerőpiacról

Továbbra is futószalagon bocsátják el az embereket az Egyesült Államokban, derült ki a munkaügyi adatokból. Pozitívum, hogy egy másik csütörtökön közölt információ szerint a munkahelyteremtés is beindult.

Csütörtökön délután havi munkanélküliségi adatok is napvilágot láttak, amelyek merőben más képet mutatnak, mint a heti számok. A júniusi statisztikák szerint ugyanis nem 3, hanem 4,8 millió ember talált munkát. Ennek köszönhetően a munkanélküliségi ráta is nagyot csökkent. Az egy hónappal korábbi 13,3 százalék után 11,1 százalék lett. Az elemzők ennél sokkal kedvezőtlenebb előrejelzést közölte, hiszen a piaci konszenzus 12,3 százalékos munkanélküliségi rátát jelzett előre.

A csütörtöki adatok azt is jelezték, hogy az emberek egy jelentős része kiszorulni látszik a munkaerőpiacról. Az több hete folyamatosan ellátmányt igénylők száma ugyanis nem csökkent, sőt 35 ezer fővel nőtt. A múlt heti statisztikák szerint 19,3 millió ilyen személy van az Egyesült Államokban. Az amerikai munkaerőpiac rugalmasságát jelzi, hogy miközben a tartósabban munka nélkül maradtak száma 20 millió alatt van, az elmúlt három hónapban, a koronavírus-járvány kezdete óta eddig összesen 48,5 millióan vesztették el az állásukat.

A koronavírus gazdasági hatásai továbbra is mélyen érintik az amerikai munkaerőpiacot, az első alkalommal munkanélküli-ellátásokra jelentkezők száma ugyanis immár harmadik hete 1,5 millió, miközben az előrejelzések arról szóltak, hogy számottevően csökken majd a számuk. A június 27-ével végződő héten a Munkaügyi Minisztérium adatai szerint 1,427 millió amerikai igényelt első alkalommal munkanélküli ellátást. Így már a 15. olyan hetet regisztrálták, amikor egymilliót meghaladta az ellátást igénylők száma.

