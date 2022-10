Elszálló energiaárak: kinevezte főtárgyalóját a kormány

A szerda este megjelent Magyar Közlönyben egyebek mellett a nyugdíjemelésről esett szó, az ezzel egyidőben megjelent Hivatalos Értesítőben pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter utasítást adott egy miniszteri biztos kinevezéséről.

Eszerint Gulyás Gergely 2022. október 1. napjától 2023. június 30. napjáig Balla Györgyöt

az energia-áremelkedés miatt szükséges stratégiai egyeztetések koordinálásáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

Balla György, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, újdonsült miniszteri biztos az Országgyűlés egy korábbi plenáris ülésén Fotó: MTI/Balogh Zoltán Balla György, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, újdonsült miniszteri biztos az Országgyűlés egy korábbi plenáris ülésén Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Balla György korábban a 25 ezernél több lakosú vidéki településekkel folytatott egyeztetésekért felelős miniszteri biztos szerepét töltötte be. Most is hasonló lesz a feladata a korábbi hírek szerint: ő koordinálja a tárgyalásokat az önkormányzatokkal azzal kapcsolatban, hogy milyen segítségre van szükség a következő évben az áram- és gázbeszerzésekhez.

A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.