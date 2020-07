Elzárhatják az uniós pénzcsapokat, ha sérül a jogállam

az Európai Bizottság olyan általános mechanizmus létrehozását javasolja, amely a jogállamiság újfajta védelme mellett megvédi az Európai Unió költségvetését is, és hatékony fellépést biztosít a korrupció ellen.

Az új mechanizmus nem csak a költségvetést fogja védeni, hanem lehetővé teszi a hatékonyabb reagálást olyan esetekben, mint a koronavírus-járvány okozta válság, valamint hatással lesz az uniós pénzek elköltésének hatékonyságára is. A mechanizmus tisztességes és előítélet-mentes kritériumokra fog épülni, és figyelembe veszi a tagállamok véleményét is. Az elfogadott intézkedések megtámadhatók lesznek az Európai Bíróságon - mondta Reynders.

