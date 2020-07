Elzárták a külvilágtól Marokkó nagyvárosait

A vasárnapi közlemény ugyanakkor megállapítja, hogy a lakosság nagy része nem tartja be a járvány terjedésének megelőzését szolgáló intézkedéseket, elsősorban a maszkviselést, a társasági távolságtartást, akárcsak a fertőtlenítést. A hatóságok ezért súlyos büntetéseket helyeznek kilátásba az előírások megszegőivel szemben, akik akár háromhavi elzárásra és 1300 dínár (115 euró) pénzbírságra is számíthatnak.

De azért is volt sürgető ez a lépés, mert az utóbbi napokban feltűnően emelkedett a koronavírusos esetek száma, különösen azóta, hogy július 19-én a kormány tovább enyhített a járvány miatt korábban bevezetett korlátozásokon. Kinyithattak ugyan a kávéházak, éttermek, üzletek, de hivatalosan az egészségügyi vészhelyzetet augusztus 10-ig meghosszabbították.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!