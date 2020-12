Enyhül a második hullám, lazít Ausztria

Mától feloldja azon korlátozások egy részét Ausztria, amelyet még novemberben vezetett be két lépcsőben a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

Mostantól a kijárási korlátozások csupán éjjel érvényesek (eddig nappal is csupán bizonyos esetekben lehetett elhagyni a lakhelyet), és néhány kivételtől eltekintve ismét kinyithatnak a nem létfontosságú cikkeket árusító üzletek is. Igaz, a boltokon belül egy vevőre minimum tíz négyzetméternek kell jutnia.

Bécsben is beindulhat az élet. (Korábbi felvétel. Forrás: Depositphotos) Bécsben is beindulhat az élet. (Korábbi felvétel. Forrás: Depositphotos)

Kinyitnak a múzeumok és a könyvtárak, viszont a bárok, a színházak, a mozik, az állatkertek és a kaszinók zárva maradnak. Továbbra is tilos a közösségi sportolás zárt térben, az éttermek pedig továbbra is csak elviteles szolgáltatást kínálhatnak.

Ismét kinyit az alap- és középfokú iskolák többsége is, ugyanakkor a 10 év felettieknek tanórán is kötelező a maszkviselés. Már lehet miséket is tartani, azonban azokon is kötelező a maszkviselés és a távolságtartás.

A szabályok többsége december 23-ig érvényes, azaz egyelőre nyitott kérdés, milyen korlátozások lesznek a karácsonyi ünnepek és szilveszter idején.

További részletek a Privátbankár.hu cikkében.