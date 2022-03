EP-jelentés: Magyarországon küzdeni kell az oligarchák ellen

Az európai parlament ma megszavazott állásfoglalásában jócskán szerepel Magyarország neve az oligarchikus struktúrákkal szembeni küzdelem kapcsán.

Egyes tagállamokban a nemzeti kormányok tagjai és más politikai pozíciókat betöltő személyek is az oligarchia részét képezik, és aktívan arra törekednek, hogy az uniós forrásokból saját maguk jussanak pénzügyi előnyökhöz – tudósít a Népszava a jelentés szövegéről. A jelentés még hozzáteszi: az oligarcha-hálózatok példátlan mennyiségben jelennek meg az Európai Unióban, és beavatkozhatnak a közszféra működésébe.

Illusztráció: depositphotos Illusztráció: depositphotos

Az állásfoglalás kitér arra, hogy Orbán Viktor a mezőgazdasági támogatásokat kihasználva központosította és újraosztotta a befolyó összegeket, illetve, hogy a magyar közbeszerzés működése rendszerszintű hiányosságokra enged következtetni.

A jelentés kapcsán Daniel Freund német zöldpárti képviselő felvetette, hogy az EU saját oligarcháinak vagyonát is be kellene fagyasztani, nehogy felvásárolják az utolsó független napilapokat is például Magyarországon.