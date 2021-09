Erre használható az egészségpénztárak 20 százalékos kedvezménye

Az egészségpénztárak jelentős segítséget nyújthatnak az öngondoskodásban, ráadásul az évente befizetett összeg után szja-visszatérítés is igénybe vehető - ez évente maximum 150 ezer forint lehet, amit szabadon felhasználhatunk, de akár újra be is fizethetjük a pénztári számlánkra. A maximum visszatérítés eléréséhez éves szinten legalább 750 ezer forintot kell befizetni a pénztárba.

Az egészségpénztári befizetések minimuma általában mindössze néhány ezer forint, ennél azonban többet is befizethetünk, az egészségszámlán lévő összeget pedig többségében adómentes termékekre, szolgáltatásokra költhetjük. Az elszámolható szolgáltatások köre rendkívül széles, érdemes átnézni, mi mindenre van lehetőség egészségpénztári tagsággal.

Akár homeopátiás készítményekre is felhasználható a kedvezmény. Fotó: Depositphotos Akár homeopátiás készítményekre is felhasználható a kedvezmény. Fotó: Depositphotos

Egészségpénztári számláról fizethetünk törzskönyvezett, illetve gyógyszertárakban kikevert gyógyszereket, gyógyászati célra szánt tápszereket, homeopátiás szereket, anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket, emellett gyógyvizet vagy gyógyiszapot is.

Emellett a gyógyászati segédeszközök jelentős része is megvásárolható az egészségszámlán gyűjtögetett pénzből, például vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, lázmérő, különböző kötszerek vagy akár a mozgáskorlátozottakat segítő bot vagy járókeret is. Elszámolhatóak szintén ebben a formában a látást segítő eszközök, de akár a terhességi tesztek és az óvszer is, ha olyan helyen vásároljuk meg a termékeket, mely szerződésben áll azzal a pénztárral, melynek mi is a tagjai vagyunk - ennek érdemes a vásárlás előtt utánanézni.

Az ételallergiával küzdők számára a gluténmentes termékek vásárlását könnyíti meg az egészségpénztári tagság, de akár a csecsemőápolási eszközöket is beszerezhetjük ebben a formában, a pelustól kezdve az anyatejgyűjtő zacskóig. További engedmény, hogy ezeknek a termékeknek a házhozszállítási díja is elszámolható.

Fontos azonban, hogy bizonyos költségek semmilyen formában nem számolhatók el: ebbe a kategóriába esnek például a különböző rágógumik, cukorkák, gyümölcsteát, bébiételek, a tápszernek nem minősülő tejpépek, illetve a kozmetikai termékek.

Magánegészségügybe is mehetünk

A befizetéseket a magánegészségügyben is kihasználhatjuk, de ebben az esetben is csak azoknál a szolgáltatóknál, amelyek szerződést kötöttek az egészségpénztárral. Az alapvető beavatkozások mellett a plasztikai műtétekre egyedi szabály vonatkozik: ezeket a műtéteket csak akkor finanszírozhatjuk az egészségszámlára befizetett pénzből, ha helyreállító műtétről van szó - egyéb esztétikai beavatkozásokra ebben a formában nincs lehetőség.

A magánellátás mellett fordítható a pénz idős, közeli hozzátartozók otthoni ápolásának a költségeire is, emellett gyógytornászt, gyógymasszőrt és fizioterapeutát is finanszírozhatunk a segítségével. Emellett megváltozott egészségügyi állapotú személyek rehabilitációjának a költségei is fizethetők ebben a formában - ideértve a mozgáskorlátozott, a fogyatékkal élők, vakok és gyengénlátók felépülését segítő szolgáltatásokat is.

Az egészségpénztár az egészségmegőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások mellett akár a kieső jövedelmek pótlásában is segíthet - ehhez a munkáltatótól kell igazolást beszerezni.

Vannak adóköteles szolgáltatások is

A fenti termékek és szolgáltatások adómentesen vehetők igénybe, az alábbiak azonban csak adóköteles formában érhető el a pénztári befizetéseket felhasználva:

gyógyteák, száj- és fogápolás,

sporteszközök (a könyökvédőtől a síszemüvegig),

természetgyógyászat.

Önsegélyező pénztárnál a lakáshitelt is törleszthetjük a befizetésekből

A hazai egészségpénztárak egy része egyben önsegélyező pénztár is, így a fenti szolgáltatások elszámolhatósága mellett akár lakáshitel törlesztésre is van lehetőség a befizetett összegből. Az önkéntes pénztárba befizetett pénzből törlesztésre havonta legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékát lehet, ez 2021-ben 25 110 forint. Ha ennél alacsonyabb a havi törlesztőrészlet, akkor a kifizetett törlesztő összege a törlesztésre fordítható maximum.