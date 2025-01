Erre van pénz: 34 millió dollárt rak a kormány a magyar-kirgiz fejlesztési alapba

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Illetve bejelentette, hogy hazánk újabb 34 millió dollárt helyez a közös magyar-kirgiz fejlesztési alapba, miután az korábban 16 millió dollárnyi tőkével jött létre, amelyből négy magyar cég kirgizisztáni piacra lépését és beruházását is támogatták. Kifejtette, hogy ezen újabb források bevonásával a kétoldalú gazdasági kapcsolatok további fejlesztését kívánják elősegíteni, magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és vízgazdálkodási vállalatokat támogatva. „A pénzből magyar vállalatok feldolgozó üzemeket, tenyészeteket és vízerőműveket fognak létrehozni, ezáltal hozzájárulnak a kirgiz mezőgazdaság és vízgazdálkodás és élelmiszeripar fejlesztéséhez, továbbá a magyar gazdaság növekedéséhez is” – sorolta.

A Magyarország és Kirgizisztán közötti stratégiai partnerség erősítése fontos célkitűzés mindkét fél számára, a kormány ezért további 34 millió dollárt helyez a közös fejlesztési alapba, újabb magyar cégek piacra lépését támogatva a közép-ázsiai országban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

