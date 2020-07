Este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat

A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 91 460-an nyújtottak be érvényes jelentkezést. A felvételizők többsége állami ösztöndíjas formában szeretne továbbtanulni, a szaktárca közleménye szerint a legtöbben, 57 799-en alapképzést jelöltek meg első helyen. Osztatlan képzésre 11 719-en, felsőoktatási szakképzésre 5132-en, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül pedig mesterképzésre 16 810-en jelentkeztek első helyen. Az állami ösztöndíjas képzéseket 81 350-en jelölték meg elsőként, míg az önköltséges képzési formát 10 110-en vállalnák.

Hogy milyen formában indul újra ősszel az oktatás, az egyelőre egyébként is bizonytalan, a koronavírus-járvány alakulásától függ. Ha itthon is elkezd ismét dinamikusan nőni a fertőzöttek száma, mint több környező országban, akkor valószínűleg újra a távoktatás mellett dönt majd a kormány.

Mivel a járványügyi készültség jelenleg is fennáll, a hagyományos ponthatár-kihirdető rendezvény ezúttal elmarad. A Pont Ott Parti résztvevőinek száma az elmúlt években jócskán felülmúlta az 500-at, ezért az érvényben lévő jogszabályi előírások szerint idén nem lehet megrendezni az eseményt - közölte korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

