Európai Szuperkupa a Puskásban? Az MLSZ még nem durrantja a pezsgőt

"Az MLSZ számos rangos rendezést nyert el a közelmúltban, és a jövőben is vannak már nekünk ítélt rendezvények. Többször jeleztük a nemzetközi szervezeteknek és a hazai közvéleménynek, hogy további rendezvényeknek is szívesen adunk otthont. Ami a mostani versenyeket illeti, ameddig nem ismerjük az UEFA döntését a szervezés részleteiről - időpont, mérkőzések száma, nézők részvétele -, addig felelőtlenség volna nyilatkoznunk" - reagált az MTI megkeresésére Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője.

Eredetileg a BL és az Európa-liga győztese augusztus 12-én csapott volna össze a Sárkány Stadionban (Estádio do Dragao), de a helyszín mellett vélhetően az időpont is módosul majd.

