Ez a benzinár már nagyon sok autós számára jelent komoly gondot

Ha valaki szokott autóval járni, vagy csak követi a híreket, annak nem meglepetés, hogy a tavaly tavaszi időszakhoz képest nagyon megdrágult a benzin és a gázolaj ára is. Míg 2020-ban 280 forint is volt a 95-ös benzin ára, ami sokéves mélypontot jelentett, addig idén a 400 forint alatti összeg számított kivételnek. Egy-két diszkont kutat leszámítva február óta jellemzően folyamatosan ezen lélektani szint felett volt literenként a 95-ös benzinért fizetendő összeg. A márciusi rekordhoz képest, amikor az árak megközelítették a 2012-es történelmi rekordszintet is, némileg javult a helyzet, de áresésről semmiképpen sem beszélhetünk.

Az elmúlt bő egy hónapban annyiban javult a helyzet, hogy az árak nem emelkedtek 440 fölé, hanem a 420 és 435 forintos sávban mozogtak. Ez előbb annak volt köszönhető, hogy az olajárak némileg estek, majd az elmúlt egy hónapban a forint árfolyamának erősödése segített. Aggasztó ugyanakkor, hogy az olajárak 70 dollár felett vannak, és a forint kapcsán is inkább bizonytalanságot láthatunk. Az olajkereslet úgy tűnik, hogy inkább növekedhet a következő időszakban, így az üzemanyagok árai is nőhetnek a nyári időszakban. Ez „normális időszakokban” egyébként is jellemző, köszönhetően az útra kelő turisták többletfogyasztásának. Ugyanakkor hasonlóan a tavalyi évhez, a többség idén is inkább belföldi pihenést választ majd, ahogy a külföldi turisták özönével sem számol senki. Mindez pedig várhatóan kisebb keresletet generál csak, kérdés, hogy ez az árakban hogyan érvényesül majd.

Látványos bővülés az alacsony bázisról

Ha megnézzük az első két hónap adatait, az arra enged következtetni, hogy a hazai autósok igyekeztek spórolni, és mind januárban, mind pedig februárban kevesebb 95-ös benzin fogyott a kutakon.