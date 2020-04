Ezentúl a NISZ is kap a börtönökben készített termékekből

Megjelent a 76. Magyar Közlöny, amely egyebek mellett arra vonatkozóan is tartalmazta a kormány döntését, hogy mit gyártanak a büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak.

A BM még 2011-ben hozott rendeletet arról, hogy hogyan zajlik az elítéltek munkavégzése, ebben eszközöltek most kisebb módosításokat.

Az eddig gyártott termékek mellett újdonság, hogy a büntetés-végrehajtás belső használatára történő élelmiszergyártásban az eddig szereplő termékek mellé bekerült a tejtermékek és a húskészítmények gyártása is.

A fogvatartottak emellett állami megrendelésekre és rendvédelmi szerveknek is készítenek termékeket, a kedvezményezettek közé most bekerült a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. is.

A kormány döntése alapján változik a hivatalos használatra készülő termékek köre is, így újdonság, hogy ezentúl a BV intézményeiben gyárthatnak steril műtéti eszközöket (pl. általános műtéti szett, szemészeti szett, szekciós szett, stb.) és lábbilincset, viszont megszűnik a faklumpák és a katonai sátorponyvák előállítása.