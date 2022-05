Ezért nincs pénz a pedagógusok béremelésére

A miniszterelnök-helyettes a gazdaság nehéz helyzete mindenkit érinteni fog, nem csak a tanárokat, számolt be a Népszava. Semjén Zsolt kifejtette, a pedagógusok piaci szintű béremelése valóban elmaradt, s az is tény, hogy az orvosoknál volt bérfejlesztés, a tanároknál nem. Ám az ország teherbíró képességéhez mérten megtörténik mindez, s Pintér Sándor a garancia, hogy ha az orvosokkal meg tudott állapodni, és ha tanári oldalról van megfelelő tárgyalópartner, akkor velük is lehetséges az egyezség.

A rendelkezésre álló pénzeszközöknek van egy prioritása és van egy végessége. Ennek az egésznek a fényében kell nézni a tanárok szempontjait, amit Magyarország kormánya - ahogy Hoffmann Rózsa idején is - figyelembe vesz és a jövőben is figyelembe fog venni - fogalmazott Semjén Zsolt.