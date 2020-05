Ezért tolták el a műanyagok betiltásáról szóló javaslatot

A 2019-ben hozott EU-s irányelv értelmében 2021-től nem lehet forgalomba hozni több egyszer használatos műanyag terméket, azaz már egy ideje tudni lehet, hogy Magyarországon is be kell tiltani ezeket.

A közlemény egyúttal megjegyzi azt is, hogy a műanyagok elleni határozott fellépést az európai uniós kötelezettségek teljesítése is sürgeti

A visszavont javaslat szerint a magyar kormány január elsejétől, az uniós előírásnál korábban vezette volna be az egyszer használatos műanyageszközök (például fültisztító pálcika, szívószál, műanyag tányér és evőeszközök), továbbá az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatalát. Emellett az EU-nál szigorúbb szabályok bevezetését is tervezték (A törvényjavaslatról itt írtunk bővebben.)

Az Országgyűlés későbbi időpontban tárgyalja az egyszer használatos műanyagok betiltásával kapcsolatos törvénymódosítási javaslatot. A leginkább környezetromboló termékek forgalmának korlátozása az uniós kötelezettség mellett a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben is megerősített célkitűzés – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerkesztőségünkkel.

