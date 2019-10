Ezt a büntetővámot Magyarország sem ússza meg

Két hét múlva, október 18-án élesíti Amerika az európai termékeket sújtó büntetővámokat. Az érintett termékek listája hosszú, és bár főként az Airbus gyártásában részt vevő országok a legújabb intézkedés célpontjai, magyarországi érintettségre is rá lehet bukkanni a kiadott dokumentumban.

Az amerikai kormányzat azt tervezi, hogy október 18-tól vezeti be a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által engedélyezett büntetővámokat európai termékekre - közölte az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselőjének hivatala szerdán. A hivatal ennek megfelelően közzétette azt a listát, amelyen a 10, illetve 25 százalékos pótlólagos vámmal sújtandó termékek szerepelnek. Az olívabogyótól kezdve az anorákokon, a borokon, a kekszeken, a sajtokon, a kagylókon és rákokon keresztül a repülőgépekig rengeteg európai árucikk, főleg tömegfogyasztási termék importját drágítja meg az amerikai kormányzat.

Bár főként francia, német, spanyol és brit érintettséget találni a listán, néhány termékcsoport esetében Magyarországnak is (és mellette több más európai és régiós országnak is) számolnia kell a költségesebb, Amerikába irányuló szállítással. A listát végigböngészve kiderül, hogy főként hazánk az élelmiszeripar és az agrártermékek vonatkozásában lesz most érintett.

Egyaránt 25 százalékos pótlólagos vámmal kell számolni

a sajtok és növényi sajtok,

svájci és ementáli típusú sajtok,

juhtejből készült pecorino,

egyes sertéshúsok, sertéshúsból készült kolbászok, egyéb belsőségből és vérből készült készítmények,

natúr és ízesített joghurtok,

vajak esetében.

Nem ússzák meg az egyes zöldség- és gyümölcsfélékből készült termékek sem. A közzétett lista alapján 25 százalékos büntetővám terheli majd

a fagyasztott, előfőzött, párolt gyümölcsöket,

a cseresznyét, barackot (kivéve nektartint) és a belőlük készült termékeket,

a cseresznyelét,

a különféle zöldségleveket, kivéve a paradicsomből készült levet és sűrítményt,

a ribizli és bogyós gyümölcszselét,

a körtét és körtelevet.

Jól látható, hogy főbb exportcikket nem érint az amerikai büntetővám, és hungarikumok közé sorolt termékről sincs szó. A mostani intézkedések magyar exportra és termelőkre gyakorolt hatása vélhetően marginális lesz, az érintettség azonban megkérdőjelezhetetlen.