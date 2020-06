Ezúttal nem azért drágul a tankolás, amiért mindig szokott

A töltőállomások visszajelzése alapján a forgalom elmarad az előző év azonos időszakához képest - tavasszal emelkedni szoktak az üzemanyag-eladások. Enyhültek ugyan a korlátozások Magyarországon, de az utazási hajlandóság kisebb, így kevesebbet is tankolunk - írja a portál.

Ami a kilátásokat illeti: a hét második felében árcsökkenésre - az előző hetek tendenciáit figyelembe véve - nem számítanak. Pedig erősödik a forint a dollárral szemben (május utolsó hetében 2,5%-ot), az erősödés már a múlt héten is megvolt, ennek ellenére az üzemanyagárak nem csökkentek itthon. A Brent típusú olaj ára továbbra is emelkedik, a héten 35 dolláros szinten mozgott, amiről a hétvégén jelentősen, 38 dollár környékére emelkedett a hordónkénti ár.

A holtankoljak.hu korábban arról írt: a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség június 1-ei érvényességgel megemelte a tagi hozzájárulás mértékét, az úgynevezett készletezési díjat. Így a benzin és a gázolaj ára is bruttó 2-2 forinttal emelkedett literenként a hazai töltőállomásokon.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!