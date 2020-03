Fájó pontunk a szabadság! Az idegenforgalom átrendeződése

„Emberi szempontból tragikus, ami történik a világban, ehhez kétség sem fér! Ahol védtelen emberek halnak meg, ott még a legjobb üzletemberek is lefagynak és nagy szemekkel szemlélik a világot. Azt is tudni kell viszont, hogy ez a helyzet mindig kedvez az új megoldásoknak, hiszen a hagyományosan használt szolgáltatások nem fognak működni!” – kezdte az értékelést Pintye Krisztián, a Hound Advertisements alapítója.

Az biztos, hogy az idegenforgalomnak fel kell készülnie egy soha nem látott mértékű csendre, majd egy gyökeres újra építkezésre. A szállásfoglalások drasztikus ütemben törlődtek az elmúlt hetekben és a legnagyobb hotelektől kezdve az AirBnB lakástulajdonosokig mindenki hatalmas veszteségeket könyvel el.

A Hound Advertisements egyike lehet az újjáépülést segítő megoldásoknak. A speciális üzleti koncepció első körben az AirBnB közönségét célozza meg, és a szállások falain elhelyezett, speciális prémium felületen történő kommunikációval nyit új teret ennek a kiemelten fizetőképes keresletnek a megszólításához. Mivel a kommunikáció direktben történik, egy lokális üzlet forgalmát épp úgy tudják a felületeken elhelyezett hirdetések növelni, mint egy nagyobb hálózattal rendelkező vállalkozás vagy nemzetközi cég ügyfélkörét bővíteni, igen fontos szerepet játszhat egy új típusú kommunikációs munka kialakításában. Ma már Budapesten több, mint 500 lakással állnak szerződéses kapcsolatban, ami tekintettel a prémium színvonalú szállások mennyiségét, igen nagy részarányt biztosít a teljes szállás kapacitásból.

Az elkövetkezendő két-három hónapra mindenképpen a „csend” lesz jellemző az iparágban, és a szakemberek véleménye szerint június-júliustól kezdődhet bizonyos országokban egy lassú építkezés.

„Fontos, hogy ebben a csendes időszakban az emberek, a potenciális utazóközönség, a mi célcsoportunk nagyon sok időt tölt majd otthon a gép előtt, és sokak gondolatában a szabadság, az utazás játssza majd a főszerepet. Az okos üzletemberek kihasználják ezt a periódust, és egy intenzívebb befogadóképesség mellett kommunikálhatnak most a leendő vásárlókhoz. Ezért döntöttünk úgy, hogy már most meglépjük a későbbre tervezett fejlesztésünket, melynek központi eleme a Facebook behozatala a kommunikációs csomagba. A potenciális utazókat már az utazás előtti hónapokban, egy speciálisan szűrt, nagyon szűk célcsoporthoz, a valóban magyarországi utazást tervezőkhöz tudunk szólni, így összekötjük a szállásokon található felületek hatását egy virtuális „meggyőzéssel” is. Eredetileg is nagy fantáziát láttunk ennek a csomagnak az alkalmazásában, de úgy gondolom, hogy a mostani helyzet egyértelművé tette számunkra ennek szükségességét!”