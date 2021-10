Fel van adva a lecke Matolcsy Györgyéknek

Ha azt vesszük, nem lephette meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetőit, hogy az éves infláció szeptemberben 5,5 százalékot ért el, amely az idén a legmagasabb érték (az eddigi 2021-es csúcsot a júniusi 5,3 százalék tartotta, melyet követően júliusban 4,6, augusztusban viszont már megint magasabb, 4,9 százalékos fogyasztóiár-indexet publikált a Központi Statisztikai Hivatal).

A Monetáris Tanács tagjai ugyanis a legutóbbi, szeptember 21-ei ülésükön „megjegyezték, hogy az őszi hónapokban az infláció újbóli megugrására kell számítani, így a fogyasztóiár-index az év hátralévő részében 5 százalék felett alakul” – derül ki az összejövetelről az MNB honlapjára feltett, rövidített jegyzőkönyvből.

Az infláció növekedésének hátterében a termékek és szolgáltatások széles körét érintő áremelkedés állt – olvasható a pénteki inflációs adat megismerését követően publikált MNB-elemzésben. S ami a jövő szempontjából cseppet sem biztató, nemcsak az infláció és maginfláció emelkedett szeptemberben augusztushoz képest jelentősebb mértékben, 0,6, illetve 0,4 százalékponttal, hanem a jegybank tartósabb inflációs tendenciákat megragadó mutatói – a keresletérzékeny termékek árindexe és a ritkán változó árú termékek és szolgáltatások inflációja – is. Míg azonban a keresletérzékeny termékek és az élelmiszerek inflációs hozzájárulása enyhén nőtt, addig az üzemanyagok továbbra is jelentősen, 1,4 százalékponttal járultak hozzá az inflációhoz – mint azt a kutakon is megtapasztalhattuk.