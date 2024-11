Félhetnek a NER-es milliárdosok? Közelebb kerülhet a leleplezéshez a magyar oligarchák elrejtett vagyona

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Mindezt annak ellenére teszi így a kormány, hogy már született egy olyan uniós irányelv is, amely kimondja, hogy kötelező biztosítani ezen adatbázis nyilvánosságát a civilek és a média számára. Még több évbe telhet a magyar kormánynak, amíg ezt az uniós jogszabályt a magyar jogrendbe beépítik.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság nyáron kötelezettségszegési eljárást indított a magyar kormány ellen, mert a magántőkealapokra vonatkozó jogszabályok nem feleltek meg teljes mértékben az uniós pénzmosás elleni irányelvnek A parlament előtt fekvő javaslat apró szépséghibája, hogy a NAV által kezelt tényleges tulajdonosi nyilvántartás adatait nem kell hozzáférhetővé tenni a civil szervezeteknek és az újságíróknak. Így továbbra is el lehet majd rejteni a magántőkealapok tulajdonosait a közvélemény elől.

Egy új uniós szabály szerint legkésőbb 2026 közepén nyilvánossá kell válniuk a most még csak a Magyar Nemzeti Bank által ismert adatok.

