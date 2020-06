Félmilliárdot termelt a Csányi-Garancsi-Hernádi trió szállodás cége, de a nagy dobás még csak most jön

– mondta a Világgazdaságnak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, aki - mint azt fentebb már említettük - a Continental Group többségi tulajdonosaként amúgy a Csányi-Garancsi-Hernádi trió Andrássy úti szállodáját is üzemelteti.

A vidéki szálláshelyeknek a vártnál is nagyobb összegű támogatása rendkívül fontos, hiszen üzemi alapon nehéz kigazdálkodniuk a fejlesztési forrást

Nem véletlen, hogy a Szállodaszövetség nem győzi eléggé fényezni a kormány Kisfaludy-pályázatait, amiből többek között Mészáros Lőrinc vidéki szállodáit is felújítják.

A konkrét milliárdos támogatásokat bezsákoló CDHT Hotel Projekt Kft. egyelőre még veszteséges. Ez nem is csoda, hiszen tavaly nem realizált árbevételt, ellenben volt 2,4 millió forint kiadása. A g7.hu számította ki, hogy ha valóban 150 szobás lesz az új tihanyi hotel, az azt jelentené, hogy szállodai szobánként 77 millió forint állami támogatásban részesül a beruházás.

Erre előbb 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő költségvetési támogatást kaptak 2018-ban, de ez még kevés volt ahhoz, hogy akár egy kapavágás is történjen a pazar Balaton-parti ingatlanon, ezért újra beadták az üzleti tervüket a Kisfaludy-pályázatra , és az MTÜ megint megszavazott a Csányi-Garancsi-Hernádi triónak 8,6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást.

Az igazán nagy dobás azonban még hátra van a 2019-ben 1,5 milliárd forintos forgalmat bonyolító A8 Palace Hotel Zrt.-nek, ugyanis a leánycége, a CDHT Hotel Projekt Kft. talán most már kapott annyi vissza nem térítendő állami támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ), hogy elkezdjék építeni a Tihanyi kastélyszálló és tréning központ elnevezésű hotelt.

Például ez a 99 szobás, Andrássy úti négycsillagos szálloda tartozik a Csányi-Garancsi- Hernádi trió tulajdonába, a házat pedig a Continental Group üzemelteti. Befolyásos üzemeltetőt választottak, hiszen a Continental Group többségi tulajdonosa Flesch Tamás, aki egyben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke is. A Continental Groupnak sem lehetett panasza 2019-re, hiszen 259 millió forint nyereséget halmoztak fel, amiből 180 millió forint osztalékot ki is fizetnek 2020-ban. Ez talán segít kompenzálni azt a pár hónapos időszakot, amíg a budapesti hotelek zárva voltak a koronavírus-járvány miatt.

Örömmel tudatjuk, hogy szállodánk július 1-jén újra megnyitja kapuit és várja a Budapestre visszatérő Vendégeit. Számunkra továbbra is Vendégeink és munkatársaink egészsége, biztonsága a legfontosabb, ezért a nemzetközi irányelvek által előírt intézkedéseknek eleget téve bízunk az újranyitás sikerében - olvasható a Hotel Moments oldalán.

