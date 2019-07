Felrobbantotta a tatabányai ingatlanpiacot a CSOK

Fordulat látható a lakáspiacon, legalábbis a vidéki nagyvárosokban komolyabb élénkülés ment végbe, mint Budapesten - derül ki az ingatlan.com és a money.hu közös elemzéséből, amely többek között azt vizsgálta, hogy június végéhez képest július első hetében mennyivel nőtt a kereslet a lakások iránti kereslet Budapesten és több mint húsz vidéki nagyvárosokban.

Rákapcsoltak a vidéki nagyvárosok

Miközben Budapesten stagnált a kereslet, az ingatlan.com által vizsgált vidéki városokban átlagosan 5 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: “A vidéki lakáspiac már évek óta egyre élénkebb, most pedig a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése adott újabb lökést a keresletnek. A legtöbb nagyvárosban a júniusi visszaesést és kivárást felváltotta az érdeklődések számának növekedése”.

Az ingatlan.com elemzése szerint ugyanis a lakások iránti érdeklődés a szóban forgó időszakban Tatabányán 36 százalékkal nőtt, Dunaújvárosban 30 százalékkal, Békéscsabán pedig 21 százalékkal. A vizsgált vidéki városok többségében emelkedett a kereslet, csak néhány városban, például Nyíregyházán, Szolnokon és Szekszárdon volt csökkenés.

Az elemzés azt is megvizsgálta, hogy a különböző városokban a csok keretében július 1-től a kétgyermekes családok 10 millió forintos államilag támogatott lakáshitel és a gyermekekre járó 1,43 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás összege hány négyzetméterre elég. A 11,43 millióból Salgótarjánban több mint 90 négyzetméter kijön az ingatlan.com kínálati adatai szerint, Hódmezővásárhelyen ez az összeg közel 50 négyzetméterre, Békéscsabán pedig 48 négyzetméterre elég. Még az országon belül legdrágábbnak számító Budapesten is 16 négyzetméterrel, vagyis egy szobával nagyobb lakáshoz juthatnak az érintettek.

Kedvezményes lakáshitel, azoknak, akiknek kell

Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője kiemelte, hogy a használt lakásra is felvehető 10 és 15 millió forintos államilag támogatott lakáshitel kedvező konstrukció, a kamata ugyanis maximum fixen évi 3 százalék lehet. “A kedvezményes hitel azért is népszerű lehet, mert már eddig is minden második lakást hitelre vásároltak a vevők. Sok feltételnek kell megfelelni és a bankok eljárásrendje is eltérő lehet, ezért az igénylőknek érdemes szakértőhöz fordulniuk, akik tisztában vannak minden részlettel” - tette hozzá.

A money.hu szakértője hangsúlyozta azt is, hogy bár kétségtelenül kedvező az államilag támogatott lakáshitel, de csak azok vegyék fel, akik hosszú távon is vállalni tudják a törlesztést, amelynek összege egyébként nem változik. Fontos továbbá, hogy a kétgyermekesek számára 10 millió, a háromgyermekeseknek pedig 15 millió forint a hitelösszeg maximuma, akinek ennél nincs szüksége ennyire a költözéshez, az kisebb összeget is igényelhet.