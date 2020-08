Fertőzött a Thália Színházban!

Úgy tűnik, a karantén után egy újabb problémával kell megküzdeniük a társulatoknak, hiszen hasonló hír érkezett a Vígszínházból is múlt héten, s az Átrium Színházban is koronavírussal diagnosztizálták az egyik stábtagot.

A Thália színház jelenleg a Gyilkosság az Orient Expressen bemutatójára készült, de alighanem a premier és a többi előadás is elmarad bizonytalan ideig.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!