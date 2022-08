Fontos dokumentumot tett közzé a katásoknak a NAV - de a bizonytalanság állandó

Már tíz nap sincs hátra addig, hogy egyéni vállalkozók élete visszavonhatatlanul és gyökeresen megváltozzon, hiszen lényegében a kormány augusztus 31-ével megszüntetett egy igen népszerű adónemet. A kisadózók tételes adóját (kata) ugyanis annyira megvariálta a kormány, hogy gyakorlatilag az adónem alá tartozó vállalkozók zöme kiesik belőle - ha másért nem is, akkor azért, mert nem csak és kizárólag magánszemélyeknek állít ki számlát.

Sokan matekoznak ezekben a hetekben. Fotó: Depositphotos Sokan matekoznak ezekben a hetekben. Fotó: Depositphotos

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal friss közlése szerint az első tíz napban alig több mint 4300 katás jelezte maradási szándékát. Vagyis, ha azt vesszük, hogy 450 ezren vannak az adó hatálya alatt, akkor az érintetteknek még az egy százaléka sem "jelentkezett". Ennek oka az is lehet persze, hogy sokan még nem tudják, mit csináljanak. De az sem kizárt, hogy csupán ennyien vannak azok, akik biztosan meg tudnak felelni a felújított adónem szabályainak.

Bár amellett a mai napig nem lehet szó nélkül elmenni, hogy ez mennyire életidegen elképzelés, hiszen egy festő is dolgozhat egy bt.-nek vagy egy irodának úgy, hogy 99 százalékban magánszemély a megrendelője.

Mindenesetre e kis gondolatbeli kitérő nem változtat a tényen: alig van ideje a vállalkozóknak arra, hogy kitalálják a hogyan továbbot és elintézzék azt, ami szükséges ahhoz, hogy jogszerűen folytathassák a vállalkozásukat szeptember elseje után is. Igaz, vannak még homályos pontok, mint például az, hogy ha valaki szeptembertől kiesik a kata hatálya alól, viszont az átalányadóba átjelentkezni október 31-ig kell, akkor mi alapján és hogyan állítja majd ki a köztes időben a számláit.

Eddig az interneten kellett vadászniuk az érintetteknek az információkat, sőt, sok esetben a könyvelőknek is. Most viszont a NAV kiadott egy olyan dokumentumot, mely érthetően és részletesen rögzíti, mit is jelent az átalányadózás, arra eltérő élethelyzetekben hogyan is kell átállni. Ami talán a legfontosabb információ az átállást fontolgatók számára:

október 31-ig a régi kata alól kieső, tevékenységét folytató vállalkozó az áttérést az átalányadóra a 22T101E adatlapon jelentheti be a NAV-hoz.

Mondjuk ez a dokumentum sem tud minden gyakorlati kérdésre választ adni. Ugyan a teendők és az adózási szabályok kezdenek kikristályosodni, azt még hetekig homály fedi, hogy a kormány milyen adócsomagot fog benyújtani, hogyan fog változni jövőre az adózási környezet. Ezért a legtöbb vállalkozó a kényszerhelyzet miatt csak az idei év végéig tervez, hogy majd az adócsomag ismeretében hozza meg a végső döntést arról, hosszú távon hogyan alakítja át a tevékenységét.

Az adózási kérdésekben mi is segíteni kívánunk olvasóinknak. Egyrészt a kata és átalányadózást összehasonlító kalkulátorunkkal,

másrészt pedig az ekho-kalkulátorunkkal, mely már a szeptember elsejétől életbe lépő változtatásokat is tartalmazza.