Fontos információkat közölt a MÁV a kisiklott tehervonatról

özel 100 kollégánk összehangolt munkájának köszönhetően megkezdődött a szombat délután kisiklott konténerek daruzása Szegeden, a baleset helyszínénél. A szakemberek elbontották a felsővezetéket, így a speciális kialakítású baleseti daru már hozzáfér a siklott kocsik rakományához, megkezdődött a konténerek áthelyezése. A vasúti pályatest több száz méter hosszban rongálódott, a helyreállítás jelenleg is megfeszített tempóban zajlik. Kollégáink folyamatosan azon dolgoznak, hogy mihamarabb megindulhasson a közlekedés, a jelenlegi információink alapján várhatóan szerda üzemkezdettől korlátozásokkal, de valamennyi Szegedet érintő vonalon megindulhat a vonatforgalom

