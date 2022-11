Gazdasági sokkal és 25 százalékos inflációval számol Nagy Márton

A kormányzat várakozásai szerint jövőre valamivel egy százalék felett növekedhet a GDP, vagyis Magyarország elkerüli a recessziót – foglalta össze a magyar gazdaság kilátásait Nagy Márton a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) XII. konferenciáján a szövetség közleménye szerint.

Gazdasági sokkhatásokra számít Nagy Márton. Fotó: MTI Gazdasági sokkhatásokra számít Nagy Márton. Fotó: MTI

Magyarország versenyképessége szempontjából kulcskérdés az FDI bevonzása és benntartása és a magyar cégek megerősítése – ebben a kormány aktív szerepet játszik, miközben a 3,5 százalékos hiánycélból továbbra sem enged – közölte a gazdaságfejlesztési miniszter. Az infláció elérheti akár a 25 százalékos szintet, a magas kamatok azonban már reálkamatokkal is kecsegtetnek hosszú távon.

Az idei harmadik negyedévig a lakosság megtakarításai növekedtek, amikor is a felhalmozás megállt. Ezek azonban nem a biztosítói szektorba áramlottak, hanem befektetési jegyekhez és készpénzben, betétben maradtak, ami a teljes elinflálódást, vagyonvesztést jelent. A készpénz egy zombimegtakarítás, nem megy át semmilyen rendszeren keresztül, ezért a kormány folyamatosan foglalkozik a kérdéssel.

A szektor ugyan stabil, de nem használja ki a lehetőségeit. A penetráció 2,5 százalékos, ami csökkenést mutat, piaci koncentráció alacsony, az egy főre eső szerződésállomány nagyjából 3, vagyis az aktív népesség átlag 3 szerződéssel rendelkezik. Egyes szereplők kiemelkedően növelték díjbevételüket, hatékonyabbá vált a szektor, azonban a szerzési költség/díjbevétel arány nem mutat túl nagy csökkenést.

A biztosítói szektor stratégiai szektor – közölte Nagy Márton – ami nagyobb figyelmet érdemel. Sokkal aktívabb beavatkozási folyamatra lehet számítani. Ez négy területet fog kiemelten érinteni: az öngondoskodást, az egészségbiztosítást, a lakásbiztosításokat és az agrárbiztosítást. Az MFO nem tudott olyan áttörést hozni, mint a fogyasztóbarát lakáshitel, ezen a területen szabályozó beavatkozások lesznek, mint ahogy az aszálykárok is megmutatták, hogy az agrárbiztosításoknál is lépésekre van szükség. Emellett az állam fizikailag is be fog lépni a biztosítási piacra, amivel a konszolidációt kívánja elősegíteni.