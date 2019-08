Golyóálló hátizsákokkal készül az amerikai diák a tanévre

A két legutóbbi, ohiói és texasi lövöldözéses tragédia után, amelyek ezúttal harmincnál több ártatlan ember életét oltották ki, ismét felerősödtek a fegyverek betiltását, vagy legalább vásárlóik szigorúbb ellenőrzését követelő hangok. A demokraták kétpárti törvényhozási döntést követelnek az ügyben és előírnák, hogy kivétel nélkül előzetes ellenőrzéshez kössék a fegyvervásárlást. Donald Trump az IRA, a Lőfegyvertartók Szövetsége vezetőjével folytatott keddi, hosszú telefonbeszélgetése után azonban közölte: meg fogja akadályozni a demokraták javasolta „radikális intézkedéseket”, jelentette a The New York Times.

Golyóálló hátizsákkal várják a tanévet

Miközben ebben az évben már éppen annyi lőfegyver-merénylet volt Amerikában, ahány iskolai hét. Ennek megfelelően reagálnak szülők és iskolák. Az őszi tanév előtti bevásárlásnál most egyre többen vásárolják gyerekeiknek a „golyóbiztos” hátizsákokat, üléspárnákat, iratrendezőket. A Tuffypacks cég, írja a Neue Zürcher Zeitung,

129 dollárért kínálja lövésálló hátizsákjait, amelyhez mellékelnek tanácsadó füzetet is: „hogyan viselkedjünk iskolai lövöldözésnél”.

A hátizsákok azonban a pszihológusok szerint több kárt okozhatnak, mint hasznot, hiszen hamis biztonságérzetet adnak a gyerekeknek.

Sok iskola azzal reagál a történtekre, hogy speciális tréningeken készülnek fel az ilyen helyzetek kezelésére. Texasban viszont a fegyverviselési jog további lazítását tartották célszerűnek: szeptembertől nem tilos már a pedagógusoknak lőfegyvereiket behozni az iskola területére és ott lezárt autójukban tárolni. Az indoklás: így veszély esetén le tudnak lőni egy ámokfutót...

Trump a közelmúlt tömeggyilkosságai után még arról beszélt, hogy kész támogatni átfogó szigorításokat. Az IRA 20 millió dollárt tett az elnök választási kampányába. Fehér házi források szerint tanácsadói figyelmeztették Trumpot, hogy a fegyver-ügyben tett engedmények veszélyeztethetik újraválasztását. A demokrata többségű képviselőház által idén elfogadott, a fegyvervásárlást korlátozó törvénytervezetet blokkolja a republikánus többségű szenátus.

A közvélemény fegyver-ellenes

Bár a lőfegyverek okozta halálesetek száma az idők folyamán csökkent, ugyanakkor mind gyakoribbak lettek az utóbbiakhoz hasonló ámokfutások, amelyeknél sok a halálos áldozat és így a tragédiák különösen nagy hatással vannak a közvéleményre. A felmérések szerint az amerikaiak 92 százaléka támogatja, hogy ellenőrizzék a fegyvervásárlást. Jelenleg ugyanis mindenfajta kontroll nélkül lehet tömeggyilkosságra alkalmas fegyvert vásárolni az interneten, szakmai vásárokon, vagy magánszemélyektől, írja cikkében Elisabeth Drew, az ismert amerikai publicista a Project Syndicate-ben.

Amikor 2012 decemberében egy 20 éves fiú a connecticuti Sandy Hook általános iskolájában agyonlőtt húsz elsőst és hat felnőttet, Barack Obama elnök könnyekkel szemében ígért intézkedéseket. Ám az eddigi utolsó, jelentős rendszabály még az 1994-es törvény volt, amely betiltotta a támadó fegyvereket, de egy sor, fent említett, máig használt kibúvót hagyta. Ráadásul a törvény előirányozta, hogy azt 10 éves érvénye lejártával meghosszabbítsák. Elérkezett 2004 – de George W. Bush elnök alatt nem volt hosszabbítás, hagyták a törvény hatályát kifutni. Holott a statisztikákból világosan kitűnik, hogy amíg a törvény érvényben volt, csökkent a tömeges lövöldözések száma, utána viszont ismét emelkedett.

A fegyvertartó Trump-támogató

Legalább arra lenne szükség, hogy tiltsák be ismét a támadó fegyverek forgalmazását, és 10 lövedékben maximálják azok kapacitását – szemben a jelenlegi helyzettel, amikor akár 100 lövedékkel töltött tárhoz is hozzá lehet jutni. Ilyen rendszabály elfogadása azonban valószínűtlen. Nagyon erős az IRA, a Lőfegyvertartók Szövetsége, amely ismeretesen ott volt a Trump elnök megválasztásához nyújtott orosz támogatás mögött. Ott vannak a fegyvergyártó cégek, amelyek milliókkal segítik az IRA tevékenységét. És ott vannak persze a törvényhozók. A szenátusban, ahová minden állam egyformán két szenátort küld, jelentős többségben vannak azok a nyugati, közép-nyugati és déli államok, amelyekben sok a vadász és a hagyományoson konzervatív, fegyverekkel parádézó választó. Mivel pedig ezeknek az államoknak ugyanannyi szavazata van, mint egy sokmilliós lakosságú Kaliforniának vagy New York államnak, nincs meg a többség a szükséges és az amerikaiak többsége által támogatott változásokhoz.

AZ IRA, a fegyvertartás hívei szívesen hivatkoznak az ország 1791-ben elfogadott alkotmány-kiegészítésére, amely kimondja: „Jól szabályozott milícia szükséges szabad állam biztonságához, és nem korlátozható az emberek joga, hogy fegyvereket tartsanak és viseljenek.” A valóságban a rendszabály az akkori kor terméke, amikor az egykori gyarmatoknak a brit állam hadserege ellen kellett védekezniük. A kor kezdetleges fegyvereit pedig nem lehet összehasonlítani azokkal a félautomata gépkarabélyokkal, tárokkal, amelyeket az IRA a „sportlövészeknek” ajánl, holott azok semmiféle civil célra nem alkalmasak.