Gulyás Gergely: jó eszköz a bértámogatás arra, hogy ne segélyekre költsünk

Ahogy arról lapunk és részletesen beszámolt, több ponton is módosított a kormány a csökkentett munkaidős bértámogatás szabályain, annak első verzióját ugyanis több ponton érte kritika. A héten azonban meghallgatva az érdekképviseletek és a vállalkozások felvetéseit, módosításokat eszközölt a kormány. Lapunk arra volt kíváncsi, a bértámogatás mostani formáját már véglegesnek tekinti-e a kormány, vagy várhatóak-e további változások, például az átvállalt bér mértékét illetően.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, azért is változtattak a rendszeren, mert konzultáltak azokkal a vállalkozásokkal, amelyek ezzel a támogatási formával élni tudnak. "Az ugyanakkor jelentős lépés, hogy a kormány a bérköltségből több mint 100 ezer forintot át tud vállalni munkavállalónként" - rögzítette a miniszter.

Gulyás Gergely ugyanakkor hozzátette:

A kormány a jelek szerint tehát a munkaalapú gazdaság szempontjait szem előtt tartva mérlegelte a várható helyzetet, és úgy döntött, amit potenciális elköltenének munkanélkülis segélyre, azt bértámogatásra fordítják. Így nem kényszerül az Orbán-kormány ideológiájába nem illő segélyek osztogatására, a rendszerének válsághoz való igazítására. A bértámogatások mértékét illetően a költségvetési hatások nem lesznek sokkal nagyobbak, mintha segélyeket osztanának. A miniszter válasza ugyanakkor azt is sugallja, hogy a bértámogatás mostani mértékén nem kívánnak változtatni, az ugyanis sokkal jelentősebb költségvetési forrást igényelne.

KÍváncsiak lettünk volna még arra is, hogy milyen intézkedések kerülhetnek be majd a harmadik gazdaságmentő csomagba. Gulyás Gergely azonban közölte: ha megszületnek a döntések, arról tájékoztatást fognak adni, ezeket azonban nagyban befolyásolja a jövő heti kormányülésen tárgyalandó kilábalási menetrend lépései és azok ütemezése is.