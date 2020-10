Gulyás Gergely: Magyarországon is romlik a helyzet

A kormány e heti ülésén hosszan tárgyaltak a vírushelyzetről - kezdte a mai Kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: az adatokból az látszik, hogy amint más országokban, úgy Magyarországon is romlik a helyzet. Ugyanakkor nálunk az egymillió főre jutó halálesetek száma alatta van az európai uniós átlagnak - tette rögtön hozzá.

A miniszter szerint az egészségügy felkészült a járvány elleni védekezésre, rendelkezésre állnak a szükséges eszközök. A kórházi ágyak 47 százaléka üres, műtéteket egyelőre nem kell elhalasztani. Kiemelte, hogy jelentős fejlesztéseket hajtanak végre az egészségügyben, melynek eredményeként 2018-hoz képest 72 százalékkal emelkednek a bérek 2021-re.

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón. Illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt) Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón. Illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Elhangzott továbbá, hogy dolgoznak az orvosi státuszról, a hálapénz kivezetésről szóló törvény részletszabályain, melybe bevonták az orvosi érdekképviseleteket is. Gulyás Gergely szerint legkésőbb két hét múlva lehet kormánydöntés ez ügyben.

Szó esett a vakcinafejlesztésekről is a Kormányinfón. Az EU legutóbb az Astra Zeneca gyógyszergyártóval kötött megállapodást vakcina rendelésre. A csomagnak Magyarország is része, 6,5 millió oltóanyaghoz juthatunk ezen az úton, 13 milliárd forintos magyar hozzájárulással.

Közben az orosz és kínai fejlesztések előrébb járnak, ezért a kormánytól arra kapott felhatalmazást az operatív törzs, hogy kísérje figyelemmel ezeket a fejlesztéseket, és ha a tesztek igazolják az eredményességüket, onnan is szerezzenek be vakcinát.

Az influenzaoltásokról azt mondta a miniszter, hogy 1,3 millió adag oltóanyag áll rendelkezésre. Ha a tavalyihoz képest kétszer annyian igényelnének oltást, ez arra is elég lenne.

Más témában pedig arról beszélt Gulyás, hogy jövő év közepéig kiterjesztik a Szép kártya feltöltésének az idei évre vonatkozó, a járvány miatt kiszélesített feltöltési lehetőségét, hogy tovább segítsék a turizmust. Egyben ismét arra kérik a síelőket, hogy ne menjenek külföldre.