Gyógyszertárak 2020-as éve: egyesek hasítottak, mások megszenvedték

Azt gondolnánk, hogy a pandémia éve jócskán hozott a gyógyszertárak konyhájára, hiszen a koronavírus-járvány miatt jóval többet hagytunk ott a kasszáknál: láz- és fájdalomcsillapítótól kezdve a favipiraviron át a novemberben megjelent svájci öntesztig. Mindezt egyes patikák mérlege alá is támasztja. De nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tavaly márciusi pánikvásárlási roham után sok helyen visszaesett a forgalom, mert az év egy részében az akadozó, vagy telemedicinával működő, esetleg teljesen felfüggesztett szakrendelések miatt kevesebb vényköteles gyógyszert írtak fel a lakosoknak. Sőt, a koronavírus miatt elmaradt influenzajárvány sem hozott bevételt idén. Ezért természetesen akadnak a patikák között olyanok is, akiknek nem hozott hasznot a járvány. Összességében mégis kijelenthető, hogy túl nagy baj nincs, mert a patikák többsége mégis nyereséggel (még ha némelyik minimálissal is) zárta a tavalyi évét.

A patikák franchise-rendszerét vettük (lásd cikkünk végén a GVH ezzel kapcsolatos közleményét) mi is alapul a gyógyszertárak tavalyi évének összehasonlításánál, ezért az ALMA, a BENU, a SZIMPATIKA, a KULCS és a GYÖNGY-patikák közül négy-négy tetszés szerinti gyógyszertár forgalmi adatait tettük egymás mellé az Igazságügyi Minisztérium e-beszámolói alapján.

ALMA-PATIKÁK (országszerte több, mint 260)

Jól látható, hogy a találomra kiválasztott ALMA-patikák közül mind a négy nagyobb árbevételt tudott produkálni 2020-ban, mint előtte. A legnagyobb ugrást mégis a nyíregyházi patika érte el, ahol nincs kizárva, hogy az Ukrajnából átjáró magyarok emelték meg így a forgalmat. Ugyanakkor a legnagyobb nyereség a solymári gyógyszertáré, amely 8 millió forinttal tudta növelni adózás utáni eredményét a koronavírus évében.