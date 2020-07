Gyors kilábalást jelez a villamosenergia-fogyasztás

A szakértők számos adatból próbálnak következtetni a gazdaság állapotára, így az energiafogyasztásból is. A G7 cikke szerint a karantén alatt visszaesett a felhasználás, júliusban azonban meghaladta az egy évvel korábbi szintet.

Így is figyelemreméltó, hogy míg 2020 áprilisa és júniusa között a villamosenergia-felhasználás havi átlagban 10 százalékkal elmaradt a megelőző évitől, addig júliusban már nem látszik nyoma a járvány hatásának. A G7 cikke szerint a fogyasztási statisztika egy V-típusú gazdasági kilábalás jeleire utalnak. Kérdés, vajon a kedvező folyamatok tartósak maradnak-e, vagy az ősz folyamán újra zsugorodni kezd a hazai áramfelhasználás.

Természetesen három hét rendszerterhelési adataiból nehéz lenne hosszú távú következtetéseket levonni, hiszen a júliusi adatok alakulását befolyásolja a hőmérséklet és a napsütéses órák száma is (utóbbi a saját célú napelemes áramtermelés hatásán keresztül, ami közvetlenül nem jelenik meg a rendszerterhelési adatokban, de csökkenti a rendszerszintű áramigényt).

Egyre több statisztikai adat áll rendelkezésünkre, hogy értékelhessük a koronavírus-járvány rövid távú gazdasági hatásait. A villamosenergia-fogyasztás alakulása is egy ezek közül, de az adatok értelmezéséhez nem árt némi óvatosság. Az utóbbi hetek áramfogyasztási adatai bizakodással tölthetnek el mindenkit, hiszen július első három hetében a fogyasztás elérte, sőt kis mértékben meg is haladta a tavalyi szintet, írta a G7 .

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!