Gyurcsány Ferencék ráfordultak a 2026-os választásokra, nem akármivel álltak elő

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A DK képviselője az első héten nyolc jelöltet jelentett be:

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke, EP-képviselője keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a DK érzi annak a felelősségét, hogy minden választókörzetben lehessen szociáldemokrata jelöltekre szavazni, mert hisszük, hogy a választópolgároknak nem csak jobboldali ajánlatot kell kapniuk. A felmérések szerint 4 pártnak van esélye, hogy bejusson a következő Országgyűlésbe, ebből három párt, a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk jobboldali, konzervatív-keresztény politikai erő – így a jobboldalon kívüli világot egyedül a DK jelenítheti meg a választásokon – tette hozzá Molnár Csaba, aki azt is elmondta: a jelölteket nem egyesével, hanem kisebb csoportokban mutatjuk be hetente.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!