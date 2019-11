Ha a kormány nem fogadja el a főváros feltételeit, az utcán akadályozzák meg az atlétikai vb-t

Magyar kormány még soha olyan gyorsan nem foglalt határozatba fővárosi kerületi fejlesztési javaslatokat, mint ahogy most az Orbán-kormány tette az új atlétikai csarnokkal kapcsolatban. Alig egy nap alatt megvitatta, elfogadta és megjelentette a csepeli és a ferencvárosi kéréseket. A fővárosi feltételek közül egyet sem vett bele.

Szalámi politizálásba kezdett az Orbán-kormány. Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármesterrel az oldalán üzente meg az Orbán-kormánynak, hogy mit kíván Budapest a beruházás megvalósításáért cserébe. Az akkor ismertetett öt pontból mindjárt az elsőben 50 milliárd forint állami támogatás kért a fővárosi alap- és járóbeteg-ellátás fejlesztésére az elkövetkező öt évben. Ezen felül a zöldfelület növelését kérték, valamint azt, hogy a létesítmény ne csupán atlétikai világversenyek rendezésére alkalmas stadion legyen, hanem tömegsport céljaira és rendezvénytérként is használható létesítményként valósuljon meg. Minden szerződést nyilvánossá tennének és kormányhatározatban erősíttetnék meg a Tarlós-Orbán paktumban szereplő valamennyi közlekedési fejlesztés megvalósítását. Ezt különösen indokoltá teszi a kormány iparűzési adó felhasználására, valamint az építésügyi hatósági jogkörök kormányhivatalokhoz irányítására benyújtott kormányzati törvénymódosítási javaslat. A ma megjelent kormányhatározatban viszont csak a kerületi kéréseket fogadta meg a kormány, amely így alkalmas a Fővárosi Közgyűlés megosztására, hiszen a kabinet együttműködőnek mutatkozik.

Mint emlékezhetünk: a csepeli testület már november elején támogatásáról biztosította Orbánékat stadion-ügyben. A ferencvárosi képviselők hétfői ülésükön polgármesterük alternatív tervét támogatták.(Lásd fenti képünk.) A kormány a kerületi javaslatokat részben összegyúró határozatát meghökkentő sietséggel még a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtt megjelentette a Magyar Közlönyben. Nehéz nem nyomásgyakorlást látni ebben.

A közgyűlés kormánypárti képviselői az atlétikai centrum megvalósításának támogatásáról szóló előterjesztés vitájában érezhetően előre megírt kottából játszottak. Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester kivételével, aki kissé meglepő módon azt mondta:

bölcsen döntenek, akik támogatják az eredeti előterjesztést.

A többi hozzászóló kormánypárti városatya azzal a kormánypárti sajtóban kiadott jelmondattal indított, miszerint örülnek, hogy a főváros támogatja a stadion megépítését.

Karácsony Gergely a vita megnyitásakor úgy fogalmazott: a kormányhatározat jó irány, de nem elég, hiszen a városvezetés a kerületi javaslatokon túl is megfogalmazott feltételeket. A közgyűlés elé terjesztett javaslat mindenesetre hozzásegítheti Budapestet ahhoz, hogy az újabb sportberuházás ne ossza meg élesen a közvéleményt, hanem több ezer embert hozzon előnyös helyzetbe.

Láng Zsolt (Fidesz) ex-polgármester szerint a városvezetés számára ez hiúsági kérdés, hiszen az új képviselőtestületek támogatták a világbajnokság megrendezését az ehhez szükséges infrastrukturális beruházások megvalósításával. Az egészségügyi fejlesztések szükségszerűségével egyet tud érteni, éppen ezért azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a kormánytól kért 50 milliárd mellé a kerületek is tegyenek hozzá ugyanennyit és támogassák a szuperkórház megépítését. Ügyes csel, hiszen ezzel a kormány felhatalmazást kapott volna az alaphangon 150 milliárdos, városszéli intézmény létrehozására, miközben később a kerületi önkormányzatok esetleges nem teljesítésére hivatkozva bojkottálhatták volna a kormányzati 50 milliárd forint kifizetését. Javaslatát a képviselők a vita végén tartott szavazáson elutasították.

Borbély Lénárd csepeli polgármester szintén megköszönte, hogy Karácsony Gergely a kispesti és a kézilabdacsarnok megépítése után az atlétikai centrum megvalósítását is támogatja. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a csepeli és a ferencvárosi képviselők támogatták a beruházást, a kormány pedig azonnal be is fogadta a javaslatokat. Így szerinte nyugodt szívvel támogatható a kormány terve.

Soproni Tamás VI. kerületi polgármester előre figyelmeztette a kormányt: semmilyen trükközést nem fogadnak el, ha december végéig nem születik meg a főváros feltételeit teljesítő kormánydöntés, az utcán fogják megakadályozni a világbajnokság megrendezését.

László Imre, a Szent Imre kórház egykori igazgatójaként, egykori sportolóként arra hívta fel a figyelmet, hogy a budai oldalon mindössze három kórház található. Ebből a Szent János Kórház jelen állapotában alkalmatlan a feladata ellátásra. Így a szuperkórház építése előtt ezt kellene fejleszteni.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester azt hangsúlyozta, hogy a világbajnokságot nem Csepel és nem is a Ferencváros rendezi, hanem a főváros. Márpedig a kerületi javaslatokat befogadó kormányhatározat az összbudapesti feltételek harmadát teljesítette csak. De bízik benne, hogy a közgyűlési döntés után ugyanilyen gyorsan megszületik a kimaradt feltételek teljesítéséről szóló döntés is.

Pikó András józsefvárosi polgármesternek erős kételyei voltak, lévén Gulyás Gergely miniszter azt mondta, a kormány csak javaslatnak vette a fővárosi feltételeket. Aggodalmát erősíti, hogy a kormány a számára kedvezőtlen választási eredmény után büntetőtörvénykezésbe kezdett - lásd az iparűzési adó és a építésügyi jogkörök – és már fontolgatja a választási törvény barkácsolását. Pikó szerint ilyen tárgyalópartnerrel szemben komolyabb garanciákra van szükség.

Horváth Csaba szerint az egészségügynek meg kell előznie a stadionfejlesztéseket. Ő sem bízik a kormányban, így arra vonatkozóan nyújtott be módosító javaslatot, hogy a kormány február 29-ig külön soron különítse el a költségvetésben az első 10 milliárd forintot. (Végül ezt a javaslatot visszavonta.)

Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes mindenkit emlékeztetett a vizes világbajnokságra, amikor egy impozáns épület helyett egy külvárosi parkolóházat kaptunk sok milliárdért. Majd kijelentette, hogy ha a kormány elvitte a főváros egészségügyi intézményeit, akkor viselkedjen jó gazdaként, vagy adja vissza a forrásokkal együtt.

Karácsony Gergely a vita zárásaként kijelentette, hogy a kormány az önkormányzati választások után világossá tette, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntését tekinti irányadónak a kérdésben és nem az érintett kerületekét. De legalább ilyen fontos kérdésnek tartotta annak tisztázását, hogy mire költjük az adófizetők pénzét. A köztársaságpárti választóik elég markáns véleményt fogalmaztak meg arról, hogy az elmúlt években túl sok pénzt költöttek élsportra és arcátlanul keveset egészségügyre és ezen változtatni akarnak. A városvezetésnek pedig kötelessége képviselni ezt a választói akaratot.

Nem tagadta, hogy baljós árnyakból elég sok van, ami sokakat szkeptikussá tehet, de bízik abban, hogy a Fővárosi Közgyűlés egyhangú szavazással megadja neki a mandátumot a kormánnyal való tárgyalásra. Némi szavazási közjáték és frakció szünet után a vitában elhangzottak ellenére valamennyi városatya támogatta az előterjesztést.