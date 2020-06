Habony Árpád hitelezője repülőgyárat vett Prágában

Tombor András 2000-ben az Orbán-kormány tisztviselője lett, a kül- és biztonságpolitikai tanácsadó csapatba került a Miniszterelnökségre. A 2002-es kormányváltás után az üzleti életben folytatta pályáját, ugyanakkor a sajtóbeszámolók szerint soha sem szakadt el a jelenlegi kormánypárttól. Az általa alapított Visus Invest Kft. vásárolta fel a holland Atmedia Holdings BV. által tulajdonolt piacvezető tévés sales house-t, az Atmedia Kft.-t. A cég szerepét érzékelteti, hogy ők értékesítik a TV2 és a közmédia felületeit is.

Emellett borászati ügyben is többször szerepelt a médiában, ugyanis a 2015-ben induló Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke, illetve az állami tulajdonú Tokaj Kereskedőház Zrt. felügyelőbizottsági elnöke is, és komoly energiákat mozgósított, hogy megújítsa az állam és Tokaj viszonyát.

A Magyarországon bejegyzett Aero Investment Partners Zrt. veszi meg a katonai kiképző és könnyű harcászati gépeket gyártó cseh Aero Vodochodyt - közölte a cseh vállalat csütörtökön az MTI-vel. A szerződés értelmében a részvények 100 százaléka a Penta Grouptól az 51 százalékban Tombor András üzletember és 49 százalékban a cseh Aero International tulajdonában álló cégcsoporthoz kerül. Az új vállalat működtetéséért az Omnipol Csoport felel majd, ez a cég fogja biztosítani a gördülékeny üzletmenethez szükséges szakembereket is. Az ügylet piaci értékét nem közölték.

