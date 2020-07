Hány fertőzött turista lehet Horvátországban? Megjöttek a friss számok

Horvátországban a testület jelentése szerint hétfőn 52-vel nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 3827-et, és egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 120-ra nőtt. Pénteken még rekordszámú, 140 diagnosztizált fertőzöttet regisztráltak az országban, a hétvégén azonban mérséklődött az új esetek száma. A worldometers.info grafikonján már a friss adatok is szerepelnek:

A betegek közül 129-en vannak kórházban, közülük öten lélegeztetőgépen. Az aktív betegek teljes száma 1183.

Hány fertőzött turista lehet az országban?

Újságírói kérdésre válaszolva, hogy hány fertőzött turistáról tudnak az országban, Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója elmondta: egy szerb állampolgár, akiről kiderült, hogy koronavírussal fertőzött, Puláról azonnal hazatért Szerbiába. Három svéd állampolgár tesztje is pozitív lett, ők Svédországban fertőződtek meg, jelenleg Isztriában tartózkodnak házi karanténban. Két amerikai pilóta és egy észak-macedón család is elkülönítőben van, szintén fertőzöttek. Továbbá Splitben egy brit állampolgár PCR-tesztje lett pozitív, róla nem lehet tudni, hogy hol kapta el a vírust.

Horvátországban a kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyeket, valamint a hajózási charterforgalmat is napi adatokkal monitorozó eVisitor rendszer szerint hétfőn több mint 500 ezer turista - közülük 430 ezer külföldi - tartózkodik. A legtöbb külföldi vendég Németországból, Szlovéniából, Csehországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából és Magyarországról érkezett.

Mi lesz a horvátországi nyaralással?

A vasárnap a magyar kormány által bejelentett utazási korlátozás nem érinti Horvátországot - a magyarok egyik kedvenc nyaraló-célpontja szabadon látogatható oda-vissza, hiába ért csúcsra az új fertőzések száma. Arra azonban nincs garancia, hogy ez sokáig így is marad: Gulyás Gergely is utalt rá, hogy heti rendszerességgel átnézik a besorolásokat, de ha kell, akár soron kívül is lépnek. Ha így alakul, elég macerás lesz hazajönni az Adriáról, még ha nem is lehetetlen - korábbi összeállításunk a témában >>

Szlovéniában nincs új halálos áldozat

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában tízzel 1859-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 111 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 17-en vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon.