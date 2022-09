Határozott választ adna Washington, ha Moszkva atomfegyvert vetne be Ukrajnában

- Az Egyesült Államok határozott választ ad, ha Oroszország atomfegyvert vet be Ukrajna ellen, és világossá tette Moszkva számára, hogy ez "katasztrofális következményekkel" járna - jelentette ki vasárnap Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Sullivan arra reagált, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök részleges mozgósításról szóló szerdai beszédében alig burkolt nukleáris fenyegetést fogalmazott meg. A nemzetbiztonsági tanácsadó ugyanakkor nem pontosította, milyen választ adna Washington.

Mindemellett közölte, hogy bizalmasan Moszkva "tudomására hozták, hogy részleteiben ez mit is jelentene".

Sullivan hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok folyamatos, közvetlen kapcsolatban áll Oroszországgal, így az utóbbi napokban is megvitatták az ukrajnai helyzetet, illetve Putyin cselekedeteit és fenyegetéseit. Szerinte Putyin "továbbra is azon van, hogy... eltörölje az ukrán népet.”

Kapcsolódó cikk Megtorló atomcsapást vár a Nyugattól Ukrajna, ha Oroszország támadni akar Az orosz-ukrán háború 210. napja mindenképpen emlékezetes marad. Mozgósítás, nukleáris fenyegetések – esti hírösszefoglaló.

- Az őszi idő kezdi korlátozni az ukrán hadsereg ellentámadását az oroszok által megszállt területeken, írja a Guardian az amerikai Institute for the Study of War katonai elemzőintézet közlésére hivatkozva.

Eszerint a tankok és a nehéz fegyverzet mozgását korlátozzák a sáros terepviszonyok.

Hozzáteszik ugyanakkor, hogy az augusztus végén indult ellenoffenzíva még mindig halad előre.

- Csehországnak be kellene fogadnia a mozgósítás elől menekülő oroszokat - jelentette ki Milos Zeman cseh államfő.

"Úgy vélem, hogy ezeknek az embereknek, hasonlóan mint az ukrajnai menekülteknek, vízumot kellene adnunk" - szögezte le az elnök.

"Az a személy, aki most Oroszországból menekül, nem jelent biztonsági veszélyt" - hangsúlyozta.

Kapcsolódó cikk Már Kazahsztánba is menekülnek az oroszok a sorozás elől Eddig legalább kilenc ezer ukrán katona halt meg Kijev szerint.

- Ukrán erők további támadásokat indítottak az orosz csapatok ellenőrzése alatt álló zaporizzsjai atomerőmű ellen, a többi között nyolc kamikaze drónnal - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium az MTI szerint. A tárca szerint a pilóta nélküli repülőeszközöket mind egy szálig megsemmisítették még a létesítmény területén kívül. A minisztérium egyben hangsúlyozta, hogy a sugárzás szintje normális.

- Roger Waters brit zenész, a Pink Floyd alapítója cáfolta, hogy törölték két koncertjét Lengyelországban az orosz-ukrán háborúról tett kommentjei miatt. A lengyel koncertszervező cég szombaton ugyanakkor indoklás nélkül azt közölte, hogy a krakkói koncertek elmaradnak, írta a Guardian.