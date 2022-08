Hatodik hullám: megugrott a Covidos gyerekek száma

Az ATV Napló című műsorában Szlávik János infektológus főorvos beszélt arról vasárnap, hogy az utóbbi időben sajnálatos módon megugrott a koronavírusos kisgyerekek száma, most pedig Póta György csepeli házi gyermekorvos beszélt arról a Népszavának, hogy naponta 2-3 új Covidos betege is akad.

A háziorvos szerint egyre több az új fertőzött, és meglepően sok közöttük a gyerek, különösen az öt év alatti. Az utóbbiak számára Magyarországon még nincs elérhető oltóanyag.

Nincsenek hazai adatok, hogy melyik variánstól betegszenek meg. Fotó: Depositphotos Nincsenek hazai adatok, hogy melyik variánstól betegszenek meg. Fotó: Depositphotos

A mostani nyári variáns legjellemzőbb tünete a gyerekeknél a magas láz, gyengeség, orrfolyás, rossz közérzet. A fertőzés néhány nap alatt lezajlik, ezalatt a kicsik főként tüneti kezelést kapnak. Póta György szerint most, ebben szezonban még egyetlen páciensének sem volt szüksége kórházi ellátásra. Hozzátette: sajnos a gyerekek átoltottsága meglehetősen alacsony, az olthatóak ötöde kapott eddig vakcinát.

A legutóbbi kormányzati adatközlés szerint egy hét alatt 21840 új fertőzöttet regisztráltak és 96 beteg hunyt el, míg hét nappal azt megelőzően az új fertőzöttek száma 14402, a halottaké pedig 54 volt.

A WHO július közepén figyelmeztetett arra, hogy itt van egy újabb járványhullám. Mind több a beteg és az új fertőzés mögött egyértelműen a Dél-Afrikából év elején indult BA.4- és BA.5-variánsok állnak. A lapnak nyilatkozó járványügyi szakember azt mondta: miután Magyarországon úgy tűnik, senki nem vizsgálja, hogy milyen variáns okozza ezeket a megbetegedéseket, azt sem lehet megmondani, mire kellene az őszi szezonban felkészülni. Azaz, várható-e újabb variáns, vagy a lakosság mekkora hányadának lehet őszre természetes védettsége.

Kapcsolódó cikk Közel háromhavi csúcsra ugrott a hazai covidosok száma Az aktív fertőzöttek száma 42 ezer fölé ment, utoljára májusban volt ilyen magas ez a szám.

Ha lennének adatok, azokból meg lehetne mondani, hogy őszre várható-e egy újabb nagy hullám. Hozzátette: szakirodalmi adatokból annyi látszik, hogy az omikron-variánsokból azok maradtak talpon, amelyeknek nagyon erős a fertőzőképességük, de ha valaki oltott és egészséges, annál nem válik súlyos lefolyásúvá a betegség. Az is nyilvánvaló, hogy az oltottak is megbetegszenek. Mindennek egyebek mellett az a veszélye, hogy így sok egészségügyben dolgozó is kieshet a többiek ellátásából.

A szülők nem is nagyon érdeklődnek most nyáron az oltás lehetőségéről, illetve aki mégis, az arról panaszkodott, hogy nem tud az oltópontokra bejutni. S bár az új vírusok jellemzően már kikerülik vakcinát, az oltás mégis fontos, kivédi a súlyos lefolyású megbetegedést, illetve a halálozást.