Hatóságilag ajánlott minősítést kaphatnak a kaszinók

Kevesebbet fog érni a minimálbér, mint Gyurcsány idejében az átlagbér

Számszakilag megállja a helyét a legújabb kormányszlogen, de ebben semmi nagy truváj nincs. Valahol a folyamatok természetes jellegéből is fakad, hogy egy idő után egy érték meghaladja valamelyik múltbelit. Az igazi siker az lenne, ha nemcsak több lenne a minimálbér most, mint Gyurcsány Ferenc idejében az átlag, hanem többet is érne. Ilyenről azonban szó nincs.