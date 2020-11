Egyre nagyobb terhelés nehezedik az egészségügyi intézményekre

Mától a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, a vészhelyzet érvényessége pedig az egész országra kiterjed – kezdte az operatív törzs mai tájékoztatóját Gál Kristóf, az ORFK szóvivője, hozzátéve, hogy az intézkedés gyors, és hatékony cselekvést tesz lehetővé a kormányzat számára. A szóvivő ugyanakkor az állampolgárok együttműködését kérte a szabályok betartásában, ugyanis csak így lehet eredményes a járvány elleni védekezés.

Ezt követően Gál Kristóf ismertette azokat az új szabályokat, az éjszakai kijárási tilalomról, a szórakozóhelyek bezárásáról, illetve a kulturális, sport és egyéb helyeken betartandó távolságtartási szabályokról, melyekről lapunk a mai napon részletesen beszámolt.

Mint mondta, a szabályok betartatása a szervezők és üzemeltetők felelőssége, aki pedig nem tartja be a vonatkozó rendelkezéseket, azt az adott helyről ki kell zárni. A rendőrség mostantól fokozottabban ellenőrzi ezeket a helyeket és Gál Kristóf a szabályszegőkkel szemben határozott fellépést ígér; elrettentésül elmondta, hogy 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki a hatóságok, illetve legalább egy napra, és legfeljebb egy évre be is zárhatják a helyet.

Az elmúlt 24 óra rendőri intézkedései: 19 figyelmeztetés, 39 bírság és 14 feljelentés, ennyi esetben szankcionáltak valamilyen módon kereskedelmi egységet az országban. Az utazási korlátozásokat megszegőkkel szemben 71 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, és hatszor tettek feljelentést.

A házi karantén megszegőivel szemben pedig 28 esetben indult szabálysértési eljárás.

A hét eleje óta a rendőrség gyakoribbá tette, sűrítette az ellenőrzéseket.

Ne fáradjunk bele a szabályok betartásába!

Müller Cecília, országos tisztifőorvos a tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy „szomorú rekordokat döntögetünk”. Mint mondta „az adatok önmagukért beszélnek” és elismételte azt a hétfői kijelentését, hogy Magyarországon exponenciálisan nő a fertőzöttek száma.

Ez – mint mondta – a kontaktusoknak köszönhető, és ezért is fontos – hangsúlyozta -, hogy azokat az intézkedéseket, amiket most meghozott a kormány, mindenki szigorúan tartsa be.

A növekvő esetszám a kórházakban ápoltak számát is jelentősen megemelték, jelenleg 4871 fő szorul kórházi ellátásra, 355 beteg pedig lélegeztető gépen van, emiatt pedig egyre nagyobb megterhelés nehezedik az egészségügyi intézményekre, és egyre megfeszítettebb munkát kell végezniük az ott dolgozóknak.

A kormány legutóbb meghozott intézkedéseinek is az célja – hívta fel a figyelmet Müller Cecília, hogy a kórházak működőképességét megtartsuk.

Mint mondta, sok országban a teljesítőképesség határán van az egészségügy, a meghozott intézkedésekkel a kormány ezt kívánja Magyarországon elkerülni.

Az országos tisztifőorvos ismét köszönetét fejezte ki az egészségügyi dolgozok áldozatos munkájáért, rájuk ugyanis a második hullám most jelentős többletterhelést ró.

Ma már a hazai települések 80 százaléka esetében kimutatták a fertőzés meglétét, így feltételezhető, hogy ahol nincs regisztrált eset, ott is előfordulhat fertőző személy.

Mint mondta, ezért is fontos a maszkhasználat. Ne fáradjunk bele a szabályok betartásába! – fogalmazott.

Nézik a járvány dinamikáját

Müller Cecília elmondta, hogy a járvány dinamikáját szakemberek bevonásával folyamatosan követik, hogy ennek alapján tudják meghozni a védekezéshez szükséges további intézkedéseket.

Így vizsgálták a 44. hét adatait a megelőző 43.-hoz képest, és ebből az derült ki, hogy egy hét alatt a másfélszeresére nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

A járvány kezdete óta (amikor is a 40-49-es korosztály tette ki az igazolt fertőzöttek 21 százalékát, a 65-nél idősebb korosztály pedig a 15 százalékát, míg a gyermekek a 4,4 százalékot) az átlagos életkor egyre inkább felfelé kúszott.

Míg a második hullám elején a fiatalabb korosztály (20–29 éves) volt leginkább érintett, az elmúlt négy hétben az igazolt új esetek negyede a 40–49 éves korosztályba esik. A legritkábban az 1–2 éves korosztályban igazolták a fertőzést.

A 43. héten a fertőzöttek átlagéletkora 44 év volt, míg a 44. héten 45,7 évre nőtt.

Hétről, hétre emelkedik az igazolt fertőzöttek átlagos kora – hívta fel a figyelmet Müller Cecília.

Itt van az idő, mindenki vegye komolyan az intézkedéseket! – mondta.

Végezetül elmondta, hogy Budapesten a fertőzöttek aránya a másfélszerese 100 ezer lakosra vetítve az országos átlagnak ( ami 888 fő), a legalacsonyabb ez az adat Békésben, Somogyban és Tolnában, míg legmagasabb Budapesten, Győr-Sopronban, Nógrádban és Vasban.

Újságírói kérdés nem hangzott el, további tájékoztatást 13 órakor a kormányinfón Gulyás Gergely miniszter tart.