Együttesenként 10-15 garázskoncert is kijöhet az 5,2 milliárdból - videóinterjú Tóth Szabival, a Sugarloaf együttes tagjával

A csütörtöki bejelentés, miszerint a kormányzat 5,2 milliárd forinttal tervezi megsegíteni a hazai könnyűzenei ágazatot, abban az esetben lehet működőképes, ha ez az összeg nem aprózódik el - véli Tóth Szabi, a Sugarloaf zenekar tagja, zeneszerző. Szerinte, ha átlagos gázsikat veszünk fellépésenként, akkor a magyar együttesek ebből az összegből egyenként akár 10-15 garázskoncertet is meg tudnak tartani, ami pedig már egy komoly segítség lehet nekik.

