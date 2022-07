Hiába pörög az építőipar, a kata-törvény megöli a fellendülést

Egy év alatt 9,9, az előző hónaphoz képest idén májusban 5,8 százalékkal emelkedett az építőipari termelés volumene. Az építményfőcsoportok termelése közül az épületek építéséé 12, az egyéb építményeké 7,7 százalékkal nőtt. A megkötött új szerződések volumene 7,2 százalékkal nagyobb volt a 2021. májusi bázisnál, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 32,5 százalékkal magasabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 24,7 százalékkal alacsonyabb volt - jelentette a KSH.

Még ennél is jobban növekedhet a munkaerőhiány. Fotó: depositphotos Még ennél is jobban növekedhet a munkaerőhiány. Fotó: depositphotos

Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 9,7 százalékkal nagyobb volt a 2021. május véginél. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 4 százalékkal csökkent, az egyéb építményeké 20 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az idei év első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés 11,5 százalékkal bővült.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor a háborúval indokolta több százezer katás kinyírását A miniszterelnök szerint, ha nem változtatnak, akkor a nyugdíjrendszer működése kerülhet veszélybe.

Ezeket a számokat nézve azt is gondolhatnánk, hogy végre talpraállt az ágazat, de ez csak látszat. Egyszerre több tényező is súlyos gondokat jelez. Például tudható, hogy a kormány több nagyberuházást elhalasztott vagy el fog halasztani, így a megrendelői oldal kereslete ezért is csökken. Tovább apasztja ezt, hogy a vállalkozások takaréklángra kapcsoltak a saját építési beruházásaiknál, a lakásfejlesztők pedig szinte alig akarnak új projekteket indítani.

Óriási fejtörést okoz a kata-törvény módosítása, az ágazatra jellemző több ezer kis cég jelentős része jelenleg még katázik, s a más adózási formára való áttérés áremelésre kényszeríti őket, ami sokuknak versenyhátrány. Még akkor is, ha tudjuk, hogy óriási a munkaerőhiány. Csak minden harmadik foglalkoztatott van alkalmazotti státuszban, az alvállalkozói, megbízotti foglalkoztatás dominál, ami kiegészül a fekete foglalkoztatással is. Nem nehéz megjósolni, hogy megugrik majd a zsebbefizetés, ahogy már régen történik.

Kapcsolódó cikk VOSZ: elsietett a KATA-módosító, további egyeztetések kellenek Kisadózók százezreit hozza méltatlan helyzetbe a sikeres adónem átalakítása.

Az építési vállalkozók a piaci helyzetüket legnagyobb mértékben akadályozó tényezőnek továbbra is a szakmunkás- és mérnökhiányt jelölik meg. Ezt emelte ki most keddi nyilatkozatában az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) is. Utaltak rá, hogy a más ágazatokban a Covid-járvány miatt munkájukat elvesztők nagy számban az építőiparban találtak maguknak munkalehetőséget, ami sok vállalkozásnál a szakmai tudás felhígulását eredményezi.