Hivatalos közlönyben a pesti nyitás

Kormányrendeletben szabályozta továbbá a kabinet a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetését is. A fokozott fertőzésveszélyre való tekintettel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható.

A belföldi hasznosításra szolgáló közegészségügyi kényszerengedélyről is kormányrendeletben intézkedett a kabinet. A kormány a koronavírus elleni védekezésről szóló országgyűlési felhatalmazás alapján az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő belföldi szükségletek kielégítése céljából közegészségügyi kényszerengedélyt ad a szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt álló gyógyszer vagy hatóanyag, szabadalmi oltalom alatt álló orvostechnikai eszköz vagy vizsgálati készítmény, vagy egészségügyi termék előállításához szükséges, szabadalmi oltalom alatt álló eljárás, berendezés vagy eszköz hasznosítására.

