Holnaptól ingyen utazhatnak Budapesten a 14 év alattiak

Az előterjesztés szerint a koronavírus-járvány miatt idén a fővárosban már csak az utazók 28 százaléka választotta a közösségi közlekedést, az utasforgalom 2019-hez képest 30-40 százalékkal csökkent, 2020-ban a menetdíjbevételek 40 százaléka kiesett, ami 30 milliárd forint bevételkiesést jelentett.

Nem nagy kiesés a Fővárosnak a most bevezetett engedmény (fotó: MTI)

A 14 év alattiak közösségi közlekedésének ingyenessé tételével vissza szeretnék csábítani őket a közösségi közlekedésre, és mivel leginkább a szülők kísérik iskolába gyermekeiket, arra számítanak, hogy a döntéssel a szülők is szívesebben választják a közösségi közlekedést. Úgy számolnak, az intézkedés nullszaldós lesz, ha az érintett 121 ezer diákból minden tizedik esetében el tudják érni, hogy egy felnőtt közösségi közlekedésre váltson.

A Fidesz-KDNP képviselői is támogatták a javaslatot, ugyanakkor többen is felhívták a figyelmet arra, hogy nagy szükség lenne a jellemzően már önállóan közlekedő 14-18 éves korosztályra is kiterjeszteni az ingyenes közlekedést.