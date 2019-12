Hongkongi vásárlók pörgetik a Londoni ingatlanpiacot

Londonban legalább öt éve tart a lejtmenet az új építésű luxuslakások piacán. A pangás okai között szerepel a jelentős túlkínálat, az adómértékekben bekövetkezett komoly változások, valamint a Brexit kiváltotta félelmek.

Most azonban egy olyan helyről érkezett egy jelentősebb élénkítő fuvallat, mely mellett Nagy Britannia politikai problémái eltörpülnek. Hongkongról van szó.

Fotó: depositphotos.com Fotó: depositphotos.com

A kínai fennhatóság alatt, egyfajta fél-autonóm státust élvező állam polgárai folyamatosan vásárolják föl a londoni lakóingatlanokat, és bár a kereskedelmi ingatlanok felvásárlása még nem pörgött fel, szakértők véleménye szerint ezen a piacon is hamarosan zsíros üzletek köttetnek majd - írja a Financial Times.

Újrafelfedezett gyökerek, avagy még most is hat a gyarmati múlt

A Hongkongban immár lassan fél éve tartó nyugtalanság újjáélesztette a volt brit koronagyarmat kapcsolatait a korábbi anyaországgal, ráadásul a Brexit a keletről érkezők számára nem is tűnik olyan fenyegető opciónak; mindez egy egészen friss vásárlói réteget kezd megmozdítani az angol fővárosban.

Steven Herd, a MyLondonHome ingatlanügynökség vezérigazgatója szerint a Hongkongban jelenleg zajló események arra késztetik az embereket, hogy biztonságos menedéket keressenek családjuk és vagyonuk számára. A magas társadalmi státusú és anyagi jólétben élő családok szeretnék magukat jó előre bebiztosítani: rendelkezni akarnak egy másik országban egy olyan ingatlannal, melybe akár rövid időn belül is beköltözhetnek, illetve ahol biztonságban tudhatják ingóságaikat, vagyonukat. A pénzek kimenekítése a városállamból már most megkezdődött.

A hongkongi érdeklődők száma igazán az elmúlt három-négy hónapban ugrott meg jelentősebben – mondja Herd, többségük olyan ingatlant keres, mely az egy, illetve két és félmillió fontos ártartomány között helyezkedik el. A gyengélkedő angol fizetőeszköz, valamint a luxusingatlanok árának folyamatos csökkenése ugyanakkor egy újabb meggyőző érv azok számára, akik az angol fővárosban akarnak ingatlant szerezni.

A városállamból érkező vásárlók elsősorban az új építésű ingatlanokat keresik. A Molior, egy az ingatlan adásvételeket figyelemmel követő cég nyilvántartása szerint 2019 első negyedévében valamivel több, mint ötezer új lakás talált gazdára; másfél év óta ez a legmagasabb szám. Egyötödük tengerentúli vásárlók birtokába került, többségük hongongi, vagy kínai állampolgár. Az eladott ingatlanok többsége felsőkategóriás ingatlannak számít, négyzetméter áruk 1000 és 1200 angol font körül mozog, márpedig ez a kategória az elmúlt másfél évben nem igazán ment jól – mondta Tim Craine a Molior igazgatója.

Az arab tavasz után is volt egy jelentős élénkülés

Egy évtizeddel ezelőtt még a külföldi vásárlók többsége a Mediterrán térség országaiból érkezett, jórészt az arab tavasz által előidézett társadalmi és gazdasági felfordulás elől menekülve, négy, öt évvel ezelőtt pedig Szaúd-Arábia volt a legfőbb kibocsátó ország. Most a hongkongi vásárlók lehetnek a londoni ingatlanpiac megmentői.

A hongkongi tőke menekülését a városállamból ugyanakkor viszonylag megkönnyíti, hogy rájuk nem vonatkoznak azok a szigorú szabályok, mint az anyaországiakra.

Az angol font folyamatos értékvesztése is egy olyan tényező, mely komolyan befolyásolja vételi szándékunkat – mondja egy Hongkongban élő, de az angol állampolgárságát megtartó vásárló, hozzátéve, hogy ő már jó egy éve fontolgatja, hogy Londonban vesz lakást, ám számítva az ingatlanárak további csökkenésére, még kivár. Vannak félelmei, hogy az angol kormány hogyan fogja kezelni a Brexitet, úgyhogy úgy véli, még bőven van ideje, hogy döntsön.

Ingatlanszakértők szerint a potenciális hongkongi vásárlók Londonra nem is elsősorban, mint befektetési célpontra tekintenek a városállamra, nem elsősorban a pénzüket akarják ide menekíteni, ők otthont akarnak maguknak teremteni, állandót, vagy éppen egy olyat, ahová idönként azért „elmenekülhetnek”.

Caspar Harvard-Walls, a londoni székhelyű Black Brick ingatlanközvetítő cég munkatársa úgy véli, hogy sok hongkongi szülő tart attól, hogy gyermeke valamiképp belekeveredik a most folyó tüntetésekbe, ezért döntenek inkább úgy, hogy a fiatalokat külföldre küldik középiskolába, egyetemre. Márpedig nekik mindenképpen valamilyen szállást kell keríteni.

Harvard-Walls a 2014-es piaci csúcshoz képest most jelentős árkedvezménnyel tudja az első osztályú londoni ingatlanokat kínálni; hongkongi dollárban ez az öt évvel ezelőtti árszinthez viszonyítva közel 35 százalékos csökkenést jelent.

A lakóingatlanok mellett kezd élénkülni a kereskedelmi ingatlanok piaca is

A kereskedelmi ingatlanok piacán nem volt komolyabb tőkebeáramlás az elmúlt időszakban, köszönhetően jórészt a fokozódó Brexit „aggodalmaknak”, a potenciális befektetők itt sokkal óvatosabbak voltak a bizonytalan, vagy éppen bizonytalannak ítélt piaci helyzet miatt.

Két évvel ezelőtt volt a nagy roham, amikor is a kínai és hongkongi vásárlók valóságos versenyt futottak a kurrens londoni irodaházakért (így kelt el a Leadenhall épület és a Fenchurch Street 20), ezt azonban egy piac szempontból nyugodtabb időszak követte.

Augusztusban azonban a CK Asset Holdings – melyet Li Ka-shing Hongkong egyik leggazdagabb embere alapított - 4,6 milliárd fontért alaposan bevásárolt Londonban, a tulajdonába került a Greene King sörfőzde és számtalan a céghez tartozó pub is. A CK Asset vezetése jelenleg a második generáció kezében van, ám a fiú Victor Li továbbra is meghatározó szereplője a hongkongi üzleti életnek. Egy Londonban élő kínai ügyvéd szerint „Ahova Li Ka-shing beteszi a lábát, oda mások is azonnal követik”.

Hongkongból most már folyamatosan érkeznek az Egyesült Királyság kereskedelmi ingatlanpiacára a befektetők. Szeptemberben például a Goldstone Commercial befektetési társaság egyik ügyfele vásárolta meg a Forum St. Paul irodaházát 80 millió fontért.

Az Ázsiából érkező potenciális befektetők vélhetőleg arra számítanak, hogy a Brexit előbb, vagy utóbb, se sokkal inkább előbb, be fog fejeződni, és ez az ügy nyugvópontra jut, ugyanakkor azt még megjósolni is nehéz, hogy mi lesz a hongkongi helyzet végső kimenetele - mondja Nick Braybrook, a londoni Knight Frank ingatlanügynökség partnere.

Júniusban is volt egy jelentősebb kontraktus a City-ben, egy hongkongi székhelyű ingatlanfejlesztő cég, a Cheung & Sons 32 millió font értékben vásárolta meg az 1930-as években épített irodaépület, a Cornhill tulajdonjogát, közel az angol Nemzeti Bank székházához. "Ingatlant vásárolni most Londonban kifejezetten előnyös kondíciók mellett lehet" – állítja Ronald Sin, a Cheung & Sons vezető munkatársa. Kínában és az Egyesült Államokban jelenleg sok szempontból bizonytalan a helyzet, és bár az Egyesült Királyságban is vannak nehézségek, de ez az ország még így is a stabilitás szigetének tűnik”- mondja.

Júliusban a hongkongi tőzsdén jegyzett Wing Tai Properties vásárolta meg a Szent Pál-székesegyház közelében fekvő, 155 ezer négyzetméter alapterületű Salisbury Square irodaépületet, 222 millió fontért.

Komolyan tartanak egy munkáspárti győzelemtől

A nagy hongkongi ingatlanfejlesztő cégek ugyanakkor más típusú befektetések iránt is érdeklődnek az Egyesült Királyságban. Sokan szívesen befektetnének a technológiai ágazatba, a divatba, valamint a zöld energiába, ugyanakkor többségük tart a baloldali Jeremy Corbyn lehetséges hatalomra jutásától is.

Simon Smith, a hongkongi Savills kutatási igazgatója úgy véli, hogy egy, a jelenleginél is stabilabb brit politikai környezet még nagyobb beruházásokat vonzana Londonba, bár szerinte nagyon sok hongkongi befektető már most is becsomagolt „bőröndökkel” áll útra készen, hogy az angol fővárosba települjön, igazán most már csak arra várnak, hogy a Brexitnek egy olyan formája valósuljon meg, amely elfogadható számukra, és természetesen befektetéseik számára.