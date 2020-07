Igazat adott a kormánynak az Európai Bíróság – nem volt baj a rezsicsökkentéssel

Véget ért az indított kötelezettségszegési eljárás, Magyarország ezt is megúszta.

Az ítélet emellett azt is kimondja, Magyarországnak biztosítania kell azt, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a rendszerhasználati díjakat megállapító döntéseivel kapcsolatban hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre.

Így is lesz dolga a kormánynak

Nem sértett uniós jogot Magyarország azáltal, hogy kizárja az energiahálózatokra kivetett különadó és a pénzügyi tranzakciós díjakhoz kapcsolódó költségek rendszerhasználati díjakban történő elismerését – ez áll a Európai Bíróság a Magyarországgal szemben indított uniós kötelezettségszegési eljárás kapcsán hozott ítéletében. A testület egyúttal azt is megerősítette, hogy Magyarország tagállami szinten dönthet ebben a kérdésben.

